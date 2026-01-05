陳家平退出嘉義市長初選 張啓楷感謝：為藍白合邁出一大步 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／嘉義報導

前民眾黨主席柯文哲上週末啟動嘉義「Long Stay」計畫，期望為民眾黨嘉義市長參選人、立委張啓楷拉抬聲勢，穩固民眾黨南部選情。原先也有意投入嘉義市長選舉的國民黨嘉義市議員陳家平今（5）日宣布退出市長初選，對此，張啓楷回應，這為藍白合跨出重要且關鍵的一大步，希望整合速度更快，一起推出最強嘉義市長參選人。

針對陳家平退選，張啓楷表示，陳家平是很優質、認真的議員，每次活動都可以看到他有參加，稍早自己也有跟陳聯絡，謝謝對方成全藍白合的大局，這為合作跨出很重要的一大步，更會加速藍白整合的速度。他期待整合之後雙方可以一起並肩作戰，贏得最後的勝利。

張啓楷提到，柯文哲已宣布擔任自己的競選總幹事，民眾黨過去2天在嘉義非常密集造勢，也獲得很大迴響；另外，下週起11、17與18日，柯都還會到嘉義輔選，3月17日自己也會成立東區競選服務處，舉行「向鄉親報告」的活動，屆時除了柯、民眾黨主席黃國昌、立委陳昭姿、林國成都會到場助講。

張啓楷強調，藍白現在是兄弟登山各自努力，希望在陳家平今天重要的宣示之後，藍白兩黨整合速度可以更快，儘速推出藍白最強的嘉義市長參選人。

