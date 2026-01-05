陳家平退出嘉義市長初選 張啓楷等藍白3位競爭者都表態拚下去！

2026嘉義市長選戰，民眾黨已經提名立委張啓楷，因此各界都關注「藍白合」進度。國民黨方面，原本有意角逐的市議員陳家平，今（5）日宣布退出黨內初選。對此，張啓楷表示，稍早有與陳家平聯繫，感謝他成全大局，為藍白合跨出一大步，也加速整合速度。另外，藍營潛在人選市議員鄭光宏、醫師翁壽良都表示尊重。

民眾黨立委張啓楷。（資料照／中天新聞）

嘉義市長選戰部分，民進黨早已提名立委王美惠，民眾黨目前則是推出張啓楷，國民黨方面則是人選未定，先前兩黨定調「藍白合」，推出最強候選人。國民黨方面，在陳家平宣布退出後，目前黨內有意投入初選的就剩鄭光宏與翁壽良。

廣告 廣告

對於陳家平宣布退選，張啓楷表示，陳家平是一位優質、認真的議員，幾乎每場活動都能看見他。張啓楷提到，稍早已和陳家平聯繫，感謝他成全大局，為藍白合跨出很重要的一大步，同時也會加速整合速度，期待整合成功後，大家一起並肩作戰，贏得最後勝利。

國民黨嘉義市議員陳家平宣布退出嘉義市長黨內初選。（圖／陳家平臉書）

張啓楷說，前主席柯文哲擔任他的競選總幹事，過去兩天也在嘉義市密集拜票，獲得不少迴響，預計下週日和再隔週六日，柯文哲都會到嘉義輔選。

對於陳家平宣布退選，鄭光宏表示除了表達尊重，也肯定對方放下個人、成全大局的勇氣，他也強調無論對於國民黨或是藍白陣營而言，嘉義市長選戰異常艱難，唯有加倍團結，努力爭取市民認同和支持，才能延續黃敏惠市長的五星施政。

翁壽良則回應，尊重陳家平的選擇，自己也會持續努力，爭取選民最大的認同，力拚出線的機會。

張啓楷也預告前主席柯文哲接下來還會到嘉義市輔選。（資料照／中天新聞）

另外，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯則回應，推動藍白合是中央主導，由於黨內目前尚未展開初選機制，既然陳家平已主動宣布退出，接下來在衡量人選時，就不會將他納入。

延伸閱讀

輔選張啓楷柯文哲「Long Stay」嘉義 鄭麗文：盼藍白順利共推人選

何時與鄭麗文會面？ 柯文哲：私下有機會就見、但仍需按機制

柯文哲Long Stay嘉義喊當張啓楷選市長操盤手！藍綠反應曝光