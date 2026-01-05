陳家平退出國民黨嘉義市長初選 發聲明：市長選票不會有我名字

嘉義市議員陳家平今(5日)突發聲明，表示正式宣布退出國民黨市長初選競爭。(取自陳家平臉書／呂妍庭嘉義傳真)

年底嘉義市長選舉，民進黨確定由立委王美惠出戰，民眾黨則徵召張啓楷，反倒是國民黨人選尚未底定，一直被視為潛在人選的市議員陳家平今(5日)突發聲明，表示正式宣布退出國民黨初選競爭，他的名字不會出現在嘉義市市長選票上，期待自己的決定能讓黨中央加速藍白合，陳家平的退出，預告接下來藍營市長人選，將由市議員鄭光宏、醫師翁壽良兩人競逐。

陳家平聲明稿指出， 面對城市發展的關鍵時刻，其個人志向應讓位於整體的團結，未來將全力支持出線候選人參選，他必會站在最前線，與所有同志並肩作戰，共同爭取最後勝利，也請大家將對他的支持，轉化為對出線候選人的力量，年底一起贏下這場勝利！

陳家平說，自宣布投入嘉義市市長選舉以來，每日在東西區大街小巷穿梭，深深感受到市民朋友對於改變的渴望。然而，經過審慎評估與黨內溝通，認為目前的局勢更需要力量的整合而非內耗。

陳家平強調，參選是為了服務，退出是為了成全，表示個人勝負並不重要，重要的是能否贏回嘉義市的進步與光榮，在這個時刻，「我們沒有分裂的本錢。」

陳家平​承諾，退選後將不會缺席未來的選戰輔選工作。也會把這段時間彙整的核心政策，如交通改革、青年住宅、民生經濟、國際教育等議題，無私地提供給出線候選人參考，並動員所有競選團隊與後援會力量，轉化為支持出線候選人的最強後盾。

最後，陳家平特別感謝一路栽培他的先進們，也向這段期間給予支持的朋友夥伴與市民致謝，大家的每一份鼓勵，他都銘感五內，雖然他的名字不會出現在嘉義市市長選票上，但他對這座城市的熱情絕不改變。請大家將對他的支持，轉化為對出線候選人的力量。

