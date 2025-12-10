陳家琪兌現承諾 新北石門醫療專車明年1/1直達關渡醫院

248251210a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員陳家琪成功為石門區鄉親爭取最有感的交通升級。原僅行駛至竹圍馬偕的醫療專車確定從明（115）年1月1日起正式延伸直達關渡醫院，徹底解決過去舟車勞頓、多次轉乘的不便，大幅完善了石門在地醫療交通網絡。

陳家琪表示，過去石門醫療專車只行駛到竹圍馬偕，許多鄉親反映，前往關渡醫院看診的需求相當迫切，卻必須另外轉車，舟車往返，一趟回診下來累到不行。這份不便，她牽掛在心，因此積極向石門區公所提出爭取，要求將現有的醫療專車路線進行實質延伸。

陳家琪指出，公所已將「醫療專車延伸至關渡醫院」正式納入明年度計畫，並確定於明年1月1日正式上路。這項服務升級將帶來2大改變，一是專車直達，省下奔波，去醫院的路不再曲折；二是讓石門的在地醫療交通網變得更貼心、更完整。

此外，同步新增的F154區內路線與時刻也已全數確認，將串聯老梅、豬槽潭、山溪至石門市區，每日固定5班，提供早、中、晚班次，僅週二停駛。

陳家琪強調，每一條路線的規劃，都是為了讓鄉親們的日常更便利，更承載著對石門的關懷與承諾。實際上路後，若有更好的建議，她與公所都會持續努力，讓路線越跑越順，持續為石門鄉親提供心巴士、心服務。

