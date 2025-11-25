陳家逵為救外甥慘被撞「領便當」！演死人因她這動作險笑場
陳家逵在民視8點檔《好運來》飾演的「蕭志偉」，劇中為救外甥逸凱（吳東諺飾），慘遭大魔王設計慘死輪下，他殺青後分享拍攝這場重頭戲的心路歷程，坦言蕭志偉這趟長達近11個月的旅程正式畫下句點。
陳家逵透露，拍攝被撞戲當天，剛好遇上狂風暴雨、天氣極度濕冷。由於大部分時間都必須躺在泥濘的石頭路上，「我真的覺得我躺到失溫了，而且血漿不能亂動，劇組一時也來不及準備厚重衣物，只能把浴巾毛巾拿來裹。側拍照片出來，我整個人裹在地上，滿像一個米其林的！」
他表示，蕭志偉這角色從一開始被定調「不學無術、投機取巧」，到後期才發覺他對家人，無論是姊姊或外甥，其實充滿無私的愛，雖然一路上「小奸小惡」，最終面對大魔王時，因拼命保護家人而慘死輪下。他感謝觀眾對蕭志偉這個角色的支持。
最讓陳家逵情緒潰堤的是最後的「回憶戲」。外景導演原本對他說「這場不勉強哭出來沒關係」，結果在拍攝對姊姊交代事情，以及對吳東諺說話的兩段戲時，陳家逵卻止不住淚水。陳家逵表示，他選擇用「罵」的方式來保護外甥，重現傳統台灣長輩「關心對方卻用罵的」的習慣，劇中對吳東諺大罵：「你討厭！你走開！你不要再拖累我了！」他用罵的方式讓「逸凱」離開後，剩下自己孤伶伶躺在地上又濕又冷，悲從中來，那場回憶戲就哭得很難過。拍攝結束後，導演驚訝地對他說：「沒想到在殺青的時候，你送我這麼多眼淚！」
回到棚內拍攝病床戲時，陳家逵才發現躺著演「死人」的難度。他苦笑表示，以前都是他面對昏迷或死去的家人，這次輪到自己，被單從腳蓋到頭，讓他直呼：「不能呼吸啊！我快窒息了！」躺著必須不能有起伏，他自覺已經很努力偷偷呼吸，但仍看得出微動，最終還是補了幾個「完全閉氣」的鏡頭。
飾演蕭志偉姊姊的楚宣在演出激動搖晃「遺體」時，也因入戲太深，不小心將陳家逵的頭晃到快掉出床外。陳家逵透露：「她一邊演一邊發現，還偷偷邊演邊把我的頭移回枕頭上。雖然覺得很想笑場，但氣氛太悲傷所以就忍住了。」
