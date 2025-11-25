陳家逵「壯烈犧牲」賺足熱淚！吳東諺痛失舅舅哭斷腸
八點檔《好運來》劇情昨（24）日迎來震撼高潮，由實力派演員陳家逵飾演的「蕭志偉」為拯救外甥逸凱（吳東諺飾演），慘遭大魔王設計壯烈犧牲，收視率也應聲衝高，昨晚播出最高一分鐘衝上3.38，超過110萬人同時觀看，可見觀眾對蕭志偉這個角色的不捨與關注。
陳家逵回憶戲真情流露，罵外甥其實是心疼，也是台灣人習慣以罵代替關心。（圖／民視）
陳家逵在殺青後分享了拍攝這場重頭戲的心路歷程，坦言蕭志偉這趟長達近11個月的旅程正式畫下句點。他表示，蕭志偉從一開始被定調為「不學無術、投機取巧」，到後期才發覺他對家人，無論是姐姐或外甥，其實充滿了無私的愛。雖然他一路上「小奸小惡」，最終面對大魔王時，因拼命保護家人而無法再僥倖，慘死輪下。
陳家逵透露，拍攝被撞戲當天，剛好遇上狂風暴雨、天氣極度濕冷。由於大部分時間都必須躺在泥濘的石頭路上，讓他感到「失溫」到不行。「我真的覺得我躺到失溫了，而且血漿不能亂動，劇組一時也來不及準備厚重衣物，只能把浴巾毛巾拿來裹。側拍照片出來，我整個人裹在地上，蠻像一個米其林的！」陳家逵苦中作樂地描述當時狼狽的畫面。
陳家逵挑戰「完全閉氣」病床戲，逼真到位。（圖／民視）
最讓陳家逵情緒潰堤的是最後的「回憶戲」，外景導演原本對他說：「這場不勉強哭出來沒關係。」結果在拍攝對姐姐交代事情，以及對吳東諺說話的兩段回憶時，陳家逵卻止不住淚水。他選擇用「罵」的方式來保護外甥，重現傳統台灣長輩「關心對方卻用罵的」的習慣，對逸凱大罵：「你討厭！你走開！你不要再拖累我了！」
陳家逵解釋：「用罵的方式讓逸凱離開後，剩下自己孤伶伶躺在地上又濕又冷，悲從中來，那場回憶戲就哭得很難過。」拍攝結束後，導演張哥驚訝地對他說：「沒想到在殺青的時候，你送我這麼多眼淚！」回到棚內拍攝病床戲時，陳家逵才發現躺著演「死人」的難度，以前都是他面對昏迷或死去的家人，這次輪到自己，被單從腳蓋到頭，讓他直呼：「不能呼吸啊！我快窒息了！」
躺著必須不能有起伏，陳家逵自覺已經很努力偷偷呼吸，但仍看得出微動，最終還是補了幾個「完全閉氣」的鏡頭。
飾演蕭志偉姐姐的楚宣在演出激動搖晃「遺體」時，也因入戲太深，不小心將陳家逵的頭晃到快掉出床外。陳家逵透露：「她一邊演一邊發現，還偷偷邊演邊把我的頭移回枕頭上。雖然覺得很想笑場，但氣氛太悲傷所以就忍住了。」
陳家逵最後感謝觀眾對蕭志偉這個角色的支持，稱他就是生活中最常見的「小奸小惡」普通人，最後得到了自己的結局，為這段精彩的旅程畫下圓滿句點。
【更多東森娛樂報導】
●八點檔男星被打到骨裂、神經受損停工！健身教練7月才被陳天仁告性騷
●金馬62／評審內幕曝！范冰冰「與她廝殺到最後」殘酷競賽
●金馬62／奪影后哭到不成人形！范冰冰連線李安曝「無法來台」真相
其他人也在看
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 21 小時前
海量新劇開播！11月韓劇「熱搜榜」TOP 10出爐：《親愛的X》持續霸榜拿下第1、Netflix夯劇《一吻爆炸》竟然才第6名...來看網友都在搜什麼！？
一轉眼2025年倒數不到一個多月結束，大家最近在追什麼呢？最近11月海量新劇輪番上陣，因此話題韓劇大洗牌！趕緊一起來看目前11月熱搜韓劇TOP 10榜單！韓國數據分析機構GOODDATA公開11月第二週最新韓熱搜排行榜」TV+OTT榜單！目前不僅有10月韓劇熱播中，眾多11月新劇陸續登場，讓劇迷們沒時間劇荒，趕緊一起來看網友都在搜什麼吧！？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
《暗河傳》看完還不夠！7部最新大男主古裝陸劇清單：成毅、吳磊、楊洋、王鶴棣準備接力
《暗河傳》看完還不夠！7部最新大男主古裝陸劇清單：成毅、吳磊、楊洋、王鶴棣準備接力造咖 ・ 1 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星楊丞琳過去在中國綜藝節目上，宣稱自己是廣東人而掀起爭議；中共官媒《央視》過去曾點名過18位台灣藝人、並將他們列為「表態」範本，楊丞琳也入列其中。日前有網友在社群發文提及楊丞琳突告白台灣，稱「想念台灣歌迷」以及蕭敬騰睽違5年「留台灣唱跨年」等情況，相關引發網友熱議。對此，就有YT頻道分析近期部分台灣藝人轉向、改對台灣粉絲示好的內情，疑似與前陣子鬧得沸沸揚揚的于朦朧墜樓疑雲有關。民視 ・ 1 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
2026新劇《Climax》河智苑睽違4年回歸...搭檔朱智勛演「政壇夫妻檔」輔佐老公選總統！Nana、吳正世、車珠英集結展開權力鬥爭！
《Climax》（韓語：클라이맥스）為韓國Genie TV原創電視劇作品並由ENA電視台預定於2026上半年播出的月火連續劇，在近日正式官宣出演卡司，確定由朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演！並由曾以電影《救贖》拿下第55屆百想藝術大賞新人導演獎的李智原擔任編劇與導演。本劇以韓國龐大的財閥界與娛樂圈為背景，講述一對懷抱無限野心的夫妻，為了登上各自人生的巔峰而不惜互相踐踏的激烈生存記。《Climax》預計在2026上半年首播！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 小時前
《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 1 天前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 1 天前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
懸疑陸劇《梟起青壤》開播了！五大劇情看點、評價：迪麗熱巴、陳星旭雙強聯手獵捕怪物「地梟」｜播放平台、集數一次看
【文／徐瑞安】懸疑陸劇《梟起青壤》由迪麗熱巴、陳星旭主演，改編自尾魚同名小說，於11月22日開播，迪麗熱巴化身美豔霸氣「瘋刀」聶九羅，追捕傳說中的古老人形怪物「地梟」，而陳星旭飾演的「炎拓」深陷地梟設下的陰謀，兩人將展開合作，帶領觀眾一起進入奇幻世界觀，攜手戰鬥同時，俊男美女CP組合，也將擦出強烈火花。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 21 小時前
主辦單位IG「突直播TWICE演唱會」粉絲全驚呆 關鍵原因曝光了
韓國女團TWICE近來舉辦世界巡迴演唱會，並登上高雄世運主場館一連唱兩天，昨（23日）演唱會完美落幕，然而，掀起大家討論的是，TWICE在演唱會尾聲演唱〈Feel Special〉時，驚喜宣布明年（2025）3月台北場次加場一天，而主辦單位理想國也以直播方式記錄這一幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 22 小時前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 1 天前
八點檔女星拍戲途中遭撞飛 緊急手術現況曝
八點檔女星拍戲途中遭撞飛 緊急手術現況曝EBC東森娛樂 ・ 1 天前
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前