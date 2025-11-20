陳家逵《好運來》搶先殺青？無預警吐「18字心聲」曝戲份倒數！
四季線上／韋冠宇 報導
民視八點檔《好運來》隨著接近結局，劇情發展神速，也代表角色逐漸退場；從第一代就登場至今的陳家逵（飾演蕭志偉）突然在社群發文，表示戲份已進入倒數階段，很快就湧入粉絲關注，表達不捨與期待再看到新作品的心情。
蕭志偉以蕭家小弟的身分登場，雖然怯懦軟弱、心術不正，為達目的不擇手段，實則卻成事不足、敗事有餘，常有脫軌表現，為本劇最搶眼的綠葉，討論度及人氣並不下於主要角色。
昨（19）日陳家逵在社群分享自己在《好運來》演出片段，同時寫下「帶著卓別林精神的普隆貢，準備倒數告別了。」表示近期即將殺青的心情，引起粉絲表達些許不捨；而劇情進入最後階段，網友也開始大膽猜測反派角色最後的結局走向，討論十分熱烈。
