陳家逵《好運來》殺青了！拍撞車戲「一度失溫」狼狽花絮曝光
四季線上/綜合報導
民視八點檔《好運來》劇情昨晚（24日）迎來震撼高潮，由實力派演員陳家逵飾演的「蕭志偉」為拯救外甥逸凱（吳東諺飾演），慘遭大魔王設計壯烈犧牲，收視率也應聲衝高，昨晚播出最高一分鐘衝上3.38，超過 110 萬人同時觀看，可見觀眾對蕭志偉這個角色的不捨與關注。
陳家逵在殺青後分享了拍攝這場重頭戲的心路歷程，坦言蕭志偉這趟長達近 11 個月的旅程正式畫下句點。他表示，蕭志偉從一開始被定調為「不學無術、投機取巧」，到後期才發覺他對家人，無論是姐姐或外甥，其實充滿了無私的愛。雖然他一路上「小奸小惡」，最終面對大魔王時，因拼命保護家人而無法再僥倖，慘死輪下。
陳家逵透露，拍攝被撞戲當天，剛好遇上狂風暴雨、天氣極度濕冷。由於大部分時間都必須躺在泥濘的石頭路上，讓他感到「失溫」到不行。「我真的覺得我躺到失溫了，而且血漿不能亂動，劇組一時也來不及準備厚重衣物，只能把浴巾毛巾拿來裹。側拍照片出來，我整個人裹在地上，蠻像一個米其林的！」陳家逵苦中作樂地描述當時狼狽的畫面。
最讓他情緒潰堤的是最後的「回憶戲」。外景導演原本對他說：「這場不勉強哭出來沒關係。」結果在拍攝對姐姐交代事情，以及對吳東諺說話的兩段回憶時，陳家逵卻止不住淚水。陳家逵表示，他選擇用「罵」的方式來保護外甥，重現傳統台灣長輩「關心對方卻用罵的」的習慣，對逸凱大罵：「你討厭！你走開！你不要再拖累我了！」
他解釋：「用罵的方式讓逸凱離開後，剩下自己孤伶伶躺在地上又濕又冷，悲從中來，那場回憶戲就哭得很難過。」拍攝結束後，導演張哥驚訝地對他說：「沒想到在殺青的時候，你送我這麼多眼淚！」肯定了他爆發性的演技。
回到棚內拍攝病床戲時，陳家逵才發現躺著演「死人」的難度。他苦笑表示，以前都是他面對昏迷或死去的家人，這次輪到自己，被單從腳蓋到頭，讓他直呼：「不能呼吸啊！我快窒息了！」，躺著必須不能有起伏，他自覺已經很努力偷偷呼吸，但仍看得出微動，最終還是補了幾個「完全閉氣」的鏡頭。
飾演蕭志偉姐姐的楚宣在演出激動搖晃「遺體」時，也因入戲太深，不小心將陳家逵的頭晃到快掉出床外。陳家逵透露：「她一邊演一邊發現，還偷偷邊演邊把我的頭移回枕頭上。雖然覺得很想笑場，但氣氛太悲傷所以就忍住了」。陳家逵最後感謝觀眾對蕭志偉這個角色的支持，稱他就是生活中最常見的「小奸小惡」普通人，最後得到了自己的結局，為這段精彩的旅程畫下圓滿句點。
