陳小春新本名意外曝光！爆豪砸百萬「全家改名轉運」 應采兒冠夫姓

娛樂中心／施郁韻報導

58歲香港男星陳小春2010年與小他16歲的演員應采兒結婚，兩人婚後育有兩子「Jasper」與「Hoho」。陳小春曾在《古惑仔》系列扮演山雞，事業衝上高峰，近年來陳小春活躍於各大綜藝節目，並成為惠州市政協委員。陳小春日前出席市會議，本名意外曝光，竟登上熱搜。

擁有港籍的陳小春，祖籍是在惠州，他也擔任政協委員。日前召開的惠州市政協會議上，陳小春桌上的名牌寫著「陳泰銓」，建議惠州應將音樂節、演唱會與在地觀光結合，吸引更多年輕人來打卡。

廣告 廣告

陳小春的本名陳小臻，進入演藝圈後，以陳小春的藝名闖出一片天。4年前有報導指，陳小春與應采兒見到不少同業改名後，運勢大開，因此花費百萬港幣，請來姓名學大師陳咢魁幫一家人更名換運。

大師指點後，陳小春改為「陳泰銓」，應采兒本姓丁，則改名「陳丁冉兒」，小孩的名字也一起改，長子Jasper從「陳胤捷」改名為「陳昊廷」。

陳小春改名後，在節目《披荊斬棘的哥哥》有亮眼的表現，還成功組團站C位，氣勢更旺。

更多三立新聞網報導

郁方怒問誰推薦兒福？濫用韓國人愛心 轟「想靠李雅英捐款洗白」想得美

袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯

應采兒罕曬一家四口全家福！2兒子長相曝光 網驚呼：陳小春基因太強大

汪小菲妻馬筱梅快生了！親媽飛中國「照顧大S兒女」 要返台生產坐月子

