陳小春本名曝光！昔砸400萬轉運…老婆應采兒也改了

娛樂中心／綜合報導

58歲港星陳小春憑藉《古惑仔》的「山雞」角色走紅，2010年和台灣女星應采兒結婚、成為台灣女婿，陸續迎來2名寶貝兒子；近年全家都專注在中國發展，陳小春更成為廣東惠州政協委員，堪稱在當地有頭有臉。不過，近日他出席會議被發現，桌上名牌的名字不是「陳小春」，意外翻出他過往砸百萬改名內幕。

惠州市政協會議日前舉行第五次會議，其中1名身穿西裝的政協委員「陳泰銓」，提議將音樂節、演唱會與文旅結合在一起，仔細一看竟然是陳小春。對此，關鍵字「原來陳小春真名叫陳泰銓」隨即衝上微博熱搜，事後有網友查看維基百科才發現，陳小春本名陳小臻，但於2020年改名陳泰銓，至於「陳小春」其實一直都是藝名。

陳小春本名被挖出。（圖／翻攝微博）

綜合《東方新地》等港媒報導，陳小春當年得知港星羅子溢（羅仲謙）、楊茜堯（楊怡）夫妻，改名後運勢大開，因此不惜砸百萬港幣（約410萬新台幣），找來姓名學大師陳咢魁改名，而且一家人全改了。老婆應采兒原名丁文，後來改名並加冠夫姓改成「陳丁冉兒」；大兒子Jasper曾用名陳胤捷，不過搬到中國後改為陳昊廷。

陳小春（左）、應采兒（右）都找姓名學老師改名。（圖／翻攝「應采兒」微博）

