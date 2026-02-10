陳小春本名曝光！昔豪砸百萬改名 只為讓全家改運

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

香港男星陳小春近年來將演藝事業重心放在中國，日前甚至以政協委員身分出席廣東惠州政協會議，而相關照片流出後，就有網友發現他的名牌上寫著「陳泰銓」因此他過往曾花百萬替全家改名一事也被翻出。

香港男星陳小春本名曝光。（圖／翻攝微博）

陳小春一開始本名為「陳小臻」而之後便以「陳小春」這個名字闖蕩演藝圈，更因此有一番成就，憑藉電影《古惑仔》系列中扮演山雞，事業衝上高峰。不過2020年香港媒體報導，陳小春看到羅子溢夫婦改名後運勢變得更順遂後，也決定花費百萬港幣幫全家改名，老婆應采兒本名「丁文」，冠夫姓改成「陳丁冉兒」，長子Jasper則在2年前被發現從「陳胤捷」改名為「陳昊廷」，至於他自己則改成「陳泰銓」。

改名的消息曝光後，就有網友戲稱「陳泰銓」這個名字乍看之下想到痔瘡藥「肛泰栓」更有人笑說：「泰銓哥不打泰拳。」不過陳小春自從改名後，聲勢確實看漲，不只在中國節目《披荊斬棘的哥哥》中表現亮眼，成功組團站到C位，後續也接下其他節目及商演邀約。





