陳小春竟已低調改名6年了？桌上名牌曝「砸4百萬內幕」 老婆應采兒名字也全變

陳小春（右）日前以政協委員身分出席惠州政協會議，桌前名牌寫著「陳泰銓」，意外曝光他早已低調改名的事實。左為老婆應采兒。（翻攝自臉書／陳小春應采兒）

58歲港星陳小春2010年迎娶台灣女演員應采兒，成為「台灣女婿」，近年事業與家庭雙線發展穩定。近日他以中國政協委員身分出席廣東惠州政協會議，卻因桌上名牌寫著「陳泰銓」引發外界關注，才讓他早已悄悄改名的消息曝光，背後原因也隨之被翻出。

名牌不是寫錯 陳小春其實早在2020年已改名？

日前惠州市政協會議現場照片曝光，眼尖網友發現陳小春座位前的名牌並非熟悉的藝名，而是寫著「陳泰銓」，相關畫面立刻在網路上掀起討論，不少人一度以為是行政疏失。

不過翻查資料才發現，這並非筆誤。根據維基百科資料，陳小春1967年7月8日出生於廣東省惠陽縣，是香港知名男歌手、演員與主持人，本名為「陳小臻」，並已於2020年正式改名為「陳泰銓」。

為何低調改名？ 傳受「改名轉運」案例影響

港媒進一步爆料，陳小春之所以選擇低調改名，與圈內「改名轉運」的成功案例有關。據悉，他觀察到原名羅仲謙、現年41歲的港星羅子溢，在改名後事業運勢明顯提升，戲約與曝光度皆大幅增加，讓他也動念調整名字。

消息指出，陳小春為此不惜砸下百萬港幣（約新台幣410萬元），請來知名命理大師重新取名，希望為事業與人生運勢加分。

不只老公改名 應采兒名字也變了？

更引人注意的是，就連原名「丁文」的老婆應采兒，現也冠夫姓改名為「陳丁冉兒」，夫妻倆在名字上同步調整。雖然夫妻倆對此並未高調回應，但相關消息曝光後，仍在兩岸三地娛樂圈引發熱烈討論。

