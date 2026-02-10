陳小春被爆砸百萬改名！新名字超斯文 全家跟著改「應采兒冠上夫姓」

58歲香港男星陳小春，早年以《古惑仔》系列中的「山雞」一角走紅影壇，近年事業重心轉往大陸，除了活躍於各大綜藝節目，更擔任了祖籍地廣東惠州的政協委員。日前他出席惠州市政協會議時，座位前的一塊名牌意外引發熱議，上面寫的並非大眾熟知的藝名，而是本名「陳泰銓」，意外揭開他花費百萬港幣改名轉運的內幕。

陳小春日前以政協委員身份出席會議，席間提議惠州應結合演藝與文旅模式，透過舉辦音樂節與演唱會吸引年輕人觀光打卡。不過，比起他的政見，網友更關注他桌上的名牌。看到斯文的本名「陳泰銓」，對比他在螢幕上叛逆、性格的形象，不少粉絲直呼「很有違和感」。

廣告 廣告

陳小春全家人都在4年前一起改了名字。（圖片來源：微博 應采兒）

事實上，陳小春並非隨意改名。據悉，他原本的本名是「陳小臻」，進入演藝圈後才使用藝名「陳小春」。大約4年前，他眼見不少同業（如羅子溢夫婦）改名後運勢大開，便豪擲百萬港幣（約410萬台幣），請來曾替圈內多位名改名的姓名學大師陳咢魁，為全家人「更名換運」。

在大師指點下：

陳小春：本名改為「陳泰銓」。

應采兒：原名丁文，後加冠夫姓改名「陳丁冉兒」。

長子Jasper：原名陳胤捷，改名為「陳昊廷」。

幼子Hoho：據悉也已一併改名。

改名後的陳小春運勢似乎真的變旺，在綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中表現極為亮眼，人氣再次飛漲，最後更成功組團並站上C位。

延伸閱讀

陳小春曬兒子Jasper、Hoho合照「父子3人神複製」！網笑翻：應采兒基因消失

Jasper追星看陳小春演唱會！應采兒偷拍兒子「坐第一排熱情跟唱」 網友融化：幸福家庭