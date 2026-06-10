陳小菁初戀慘遭劈腿！一度不相信男人「真的把自己關機了」

陳小菁《百味人生》與沈世朋的情感糾葛成為劇情焦點。（三立提供）

三立台灣台八點檔《百味人生》劇情持續升溫，近期由陳小菁飾演的秋香找回失去的記憶，與沈世朋的情感糾葛成為劇情焦點。劇中兩人原為夫妻，卻因當年的一場陷害導致失憶、妹妹趁勢上位，如今沈世朋察覺到兩人之間熟悉又陌生的情愫，並展開調查，這段夾雜著身分謎團的感情，讓不少觀眾非常期待後續發展。

談到劇中「已婚後又遇見初戀」的情節，陳小菁坦言這確實是許多人都曾幻想過的情境，「初戀有時候就是因為沒有得到，所以特別美好。」她笑說，如果現實生活真的遇到這種情況，自己也不知道該怎麼辦，「如果婚姻很幸福，那當然就算了；但如果兩個人在一起卻像一個人，那可能就會重新思考吧。」

廣告 廣告

不過說到自己的初戀，陳小菁則苦笑表示並不浪漫。她透露，人生第一段戀情交往兩年多，最後卻因對方劈腿而結束，「我的初戀就是被劈腿啊！」她坦言當時受到不小打擊，有一段時間甚至完全不相信感情，就算知道有人喜歡自己，也選擇刻意裝作不知道，「那時候真的把自己關機了。」

陳小菁初戀慘遭劈腿，一度不相信男人。（三立提供）

陳小菁也分析自己的感情觀，認為自己其實是個相當理性的人，「我不是戀愛腦，反而有點太理智了。」她笑說自己沒有太多儀式感，也不太主動，但會期待另一半給予浪漫驚喜。至於與老公相差12歲的婚姻生活，她則透露先生個性較為悶騷，也因為年齡差距，很多時候都會讓著自己。

而談到與沈世朋的合作，陳小菁忍不住大爆料，直呼對方私下其實相當幼稚，「他會講很多很冷的笑話，還會故意講一些假裝浪漫的話。」她笑說自己常常被沈世朋突如其來的言行逗得哭笑不得，「我都覺得我心智年齡比他成熟。」不過她覺得沈世朋很會說鬼故事，每次都讓她很緊張。

更多中時新聞網報導

韓命理師來台 放話對戰鳥卦占卜師

King Gnu喊「You are my special」聲震小巨蛋

吳克群重溫《請回答1988》譜新曲