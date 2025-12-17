陳小菁笑曝「迎第9個孫子」 林秀玲嚇傻問：妳當阿嬤了？

林秀玲、璟宣與陳小菁加入《百味人生》，掀起全新高潮。（三立提供）

三立八點台劇《百味人生》劇情越來越燒腦，全新勢力「葉家」正式登場，劇情火線全面升級，將與趙家掌權者江國賓正面交鋒。葉家以政治背景起家，表面風光、內裡暗潮洶湧，家族成員陣容堅強，包括林秀玲、璟宣與陳小菁，強勢攪動原有權力版圖。

今（17日）3位新角色登場出席記者會， 記者會中3人也大談媽媽經，早婚的璟宣3年未接大量工作，也是為了2個小孩，目前也都是青春期，而林秀玲小孩也17歲了，他說：「我可以放手了，不需要太多照顧。」她舉例像要幫兒子買衣服，但兒子也會挑，認為眼光不同，她描述自己現在就像孤獨老人，因為兒子平時住校，她一人在家就只有貓陪伴。

廣告 廣告

璟宣笑說兒子現在還會跟她聊學校生活，分享女生和渣男一起的話題，好在穿著上他們不挑剔，媽媽買甚麼都穿。而陳小菁國2女兒個性跟她一樣大辣辣像男生，由於她現實生活她已經當阿嬤，但平時都不准這樣叫她，「要叫我大美女。」陳小菁笑說：「第9個孫子都要出生了。」話一出讓林秀玲瞪大眼睛，問說：「妳當阿嬤了？」

璟宣三年未接大量工作，全心照顧小孩。 （三立提供）

而璟宣在未拍戲之餘考了皮拉提斯及香氛證照，現在教皮拉提斯很開心，而她個人身材也保持非常好，但她還是很羨慕陳小菁的小臉。璟宣表示目前有男友，但已經表明以不會結婚為前提交往，3位女星笑說：「以後可以一起聊兒女經了。」

《百味人生》劇情火線全面升級，將與趙家掌權者江國賓正面交鋒。葉家以政治背景起家，表面風光、內裡暗潮洶湧，家族成員陣容堅強，包括林秀玲、張銘杰、璟宣、沈世朋與陳小菁，強勢攪動原有權力版圖。

由林秀玲飾演的葉家女主人，外表優雅從容，實則手段凌厲、擅於操控人心，她的每一步布局，牽動著雙胞胎姊妹陳小菁與璟宣的命運走向，也讓一場橫跨 26 年的家族恩怨逐漸浮出水面。隨著葉家勢力全面展開，復仇對決正式引爆，塵封多年的祕密即將被一一揭開，為《百味人生》掀起全新高潮。

更多鏡週刊報導

震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出 《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

唐綺陽收「6位數生日禮物」 戴上周大福首飾展現魅力