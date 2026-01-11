陳年姐妹怨／好姐妹上節目當小三搶男友 她遭背叛心碎發文
丫頭和小薰同因「黑澀會妹妹」出道，早年曾情同姐妹，近來透過《康熙來了》網路頻道剪出過往故事，才掀出原來當時丫頭講的，對她造謠抹黑、背叛的雙面人閨密，竟然就是小薰，一樁陳年姐妹怨於是出土。盤點娛樂圈鬧翻的閨密，各種原因都有，讓人看見友情的脆弱。
最驚人的一件大案是，藝人鮪魚與Nono（辜莞允）原本交情甚好，卻爆出辜莞允在帛琉出外景時偷拍鮪魚，還傳圖給男友分享，兩人鬧到提告，最後不起訴，但友誼翻船。Nono後來跟男友吵架分手，加上偷拍形象重創，通告被退、幾近消失演藝圈。
蘇心甯、小優這對多年好友，則在2025年爆出斷交。因小優在出席蘇心甯的服裝品牌記者會前，捲入男星大根的私生活爆料風波及個人的緋聞爭議，導致整場記者會焦點被模糊，讓蘇心甯認為小優「大嘴巴」且不尊重自己的重要時刻。事後蘇心甯在社群平台刪除合照並坦言感到受傷。
還有荳荳、采子本是無話不談的好姐妹，采子甚至曾幫荳荳痛罵劈腿的前男友。沒想到采子卻在參加《全明星運動會》期間，介入了荳荳與當時男友何孟遠的感情。閨密變小三讓荳荳心碎發文，而采子在形象崩潰後也退出了原本的朋友圈。
更多鏡週刊報導
陳年姐妹怨／獨家！閨密翻臉真相曝光 丫頭爆料遭小薰陷害解約
愛情無關年齡／獨家！朋友介紹一見鍾情 林俊傑女友成「準林嫂」
愛情無關年齡／天王娶小22歲的她遭批「格差婚」 被看衰8年婚姻形象大逆轉
其他人也在看
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 111
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 19
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 29
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 11 小時前 ・ 61
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 19 小時前 ・ 27
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 62
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 6
安潔莉娜裘莉身心崩潰？子女輪班守護天后健康狀況惹人心疼
好萊塢天后安潔莉娜裘莉近年官司纏身，身心狀況再度成為外界焦點。隨著與前夫布萊德彼特長達近8年的離婚與財務訴訟終於告一段落，歐美媒體卻傳出她健康亮起警訊，甚至被形容「病得比外界想像嚴重」，孩子們也因此高度警戒，輪流陪伴在側。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權 無奈發聲：公道自在人心
陳漢典、Lulu在2025年10月登記結婚，將於1月25日盛大舉辦婚宴。小倆口日前受星宇航空之邀，搭乘頭等艙前往日本富士山拍攝絕美婚紗照。未料，日前卻有一名他們搭乘同班機的網友在社群平台上抱怨，當天要使用前方廁所遭制止，質疑航空公司差別待遇。對此，陳漢典10日出席活動時，也無奈發聲了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車自由時報 ・ 22 小時前 ・ 18
45歲孫淑媚大素顏曝光！粉絲驚呆：這是20歲女大生嗎
台語金曲歌后孫淑媚今（2026）年迎來45歲生日，出道31年的她不僅以〈舞女〉、〈愛到抹凍愛〉、〈孤單心痛〉等經典歌曲奠定歌壇地位，也跨足戲劇，近期在國片《陽光女子合唱團》中飾演剽悍女受刑人，喜感十足。她凍齡功力堪稱一絕，日前分享素顏慶生照，讓粉絲誤以為是20歲出頭的女大學生，瞬間吸引1.7萬人按讚，留言「恭喜成年！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
陳志老婆是誰？網疑「小紅書炫富魔Eva」 擁6飛機、養鯊魚
柬埔寨太子集團因涉嫌跨境詐騙與非法賭博，涉及金額高達數百億，罪行重大，集團創辦人陳志近日終於落網，從柬埔寨押送回北京審理。然而，中國網友目前把關注度轉向一名常在社群瘋狂炫富的女子「Eva」，像是700萬的黃金鋼琴、多輛私人飛機與遊艇等，她近期刪光小紅書和微博等照片，時間點就在陳志被捕後，令網友不禁懷疑她就是陳志的老婆。太報 ・ 20 小時前 ・ 24
趙學煌離世！寇世勳曬「珍貴合照」痛悼：一路好走
趙學煌離世！寇世勳曬「珍貴合照」痛悼：一路好走EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 1
曹西平靈堂被傳「開放首日冷清」 乾兒子忍痛發文：非常感謝各位
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，不過卻傳出靈堂開放首日現場僅有少數人前去哀悼。對此，Jeremy稍早也再度悲痛發文，「非常感謝各位幫忙」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 16
女團金唱片後不想回國？「護照丟海底撈鍋裡」發完又秒刪 粉笑：太愛了
韓國人氣女團LE SSERAFIM成員金采源在金唱片頒獎典禮落幕後，深夜在個人IG限時動態曬照，引發粉絲熱議。她上傳一張照片，畫面中將「韓國護照」伸向海底撈火鍋鍋底，似乎在餐桌上調皮擺拍。雖然該動態很快就被刪除，但仍被眼尖粉絲截圖瘋傳，讓網友紛紛猜測：「是不想回韓國了嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 3
73歲張菲重返舞台！現身日月光二董壽宴 最新近照曝
73歲綜藝大哥大張菲淡出螢光幕近8年，回歸清閒的半退休生活。昨(9日)，他出席日月光集團二董的80壽宴，難得登台主持，台語歌手許志豪事後分享花絮照，誇菲哥親切又幽默。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
隋棠突喊「真的受夠自己」！ 1萬元飛掉親揭原因：想哭
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導2002年以模特兒、演員雙重身分出道的女星隋棠，出道多年累積高人氣，儘管工作繁忙仍會抽空透過社群和大家互動、分享日常。...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 11
金唱片最犯規畫面曝光！蔡依林同框CORTIS 甜靠安乾鎬、趙雨凡全網暴動
昨（10日）晚的台北大巨蛋，出現了一幕讓現場觀眾瞬間屏息、隨即爆出尖叫的畫面——天后「Jolin」蔡依林站上金唱片頒獎舞台，親手將象徵起點的新人獎，交到近日話題度持續攀升的新生代男團CORTIS手中。舞台上的世代交會才剛落幕，CORTIS隨後在社群平台曬出後台合照，蔡依林與成員趙雨凡、安乾鎬同框的畫面曝光，讓這場頒獎夜的話題持續延燒。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 8
來台參加金唱片！Jennie「機場大臭臉」拒打招呼 網疑不尊重台灣
韓國第40屆金唱片頒獎典禮1月10日今晚首度移師臺北大巨蛋舉行。8日起多組表演嘉賓陸續包機來台。其中BLACKPINK成員Jennie昨早也身穿灰色大衣現身仁川機場準備出發來台。但她下午抵台後一坐上地勤人員開的接駁車後，立刻用大外套把自己全身蓋住，完全不想跟現場歌迷、記者打招呼，惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 84