陳年姐妹怨／好姐妹上節目當小三搶男友 她遭背叛心碎發文

采子入了荳荳與當時男友何孟遠的感情，形象跌至谷底。（翻攝自采子IG）

丫頭和小薰同因「黑澀會妹妹」出道，早年曾情同姐妹，近來透過《康熙來了》網路頻道剪出過往故事，才掀出原來當時丫頭講的，對她造謠抹黑、背叛的雙面人閨密，竟然就是小薰，一樁陳年姐妹怨於是出土。盤點娛樂圈鬧翻的閨密，各種原因都有，讓人看見友情的脆弱。

最驚人的一件大案是，藝人鮪魚與Nono（辜莞允）原本交情甚好，卻爆出辜莞允在帛琉出外景時偷拍鮪魚，還傳圖給男友分享，兩人鬧到提告，最後不起訴，但友誼翻船。Nono後來跟男友吵架分手，加上偷拍形象重創，通告被退、幾近消失演藝圈。

鮪魚與Nono（辜莞允）因帛琉偷拍案鬧上法案，友情也告吹。（翻攝自Nono IG）

蘇心甯、小優這對多年好友，則在2025年爆出斷交。因小優在出席蘇心甯的服裝品牌記者會前，捲入男星大根的私生活爆料風波及個人的緋聞爭議，導致整場記者會焦點被模糊，讓蘇心甯認為小優「大嘴巴」且不尊重自己的重要時刻。事後蘇心甯在社群平台刪除合照並坦言感到受傷。

小優大嘴巴惹禍連連，最新斷交的好友是蘇心甯。（資料照）

還有荳荳、采子本是無話不談的好姐妹，采子甚至曾幫荳荳痛罵劈腿的前男友。沒想到采子卻在參加《全明星運動會》期間，介入了荳荳與當時男友何孟遠的感情。閨密變小三讓荳荳心碎發文，而采子在形象崩潰後也退出了原本的朋友圈。

