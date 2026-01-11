陳年姐妹怨／獨家！閨密翻臉真相曝光 丫頭爆料遭小薰陷害解約

與小薰的陳年姐妹怨被掀出，丫頭（左）揭露曾遭小薰（右）造謠背叛。（合成圖，左翻攝自詹子晴IG、右為資料照）

小薰（黃瀞怡）近期風波不斷，才因牙科診所欠費引發爭議，如今又被翻出昔日戰友丫頭（詹子晴）在節目中的驚人自白。丫頭坦言曾遭某「黑澀會」閨密背叛，對方私下大玩雙面手法、四處散播謠言，逼得她心灰意冷選擇與公司解約。本刊向丫頭求證，她雖未指名道姓，卻也拒絕為小薰澄清。

小薰與丫頭早年同為《我愛黑澀會》成員，曾是攜手闖蕩演藝圈的好閨密。然而近年兩人不僅鮮少同框，社群互動更是趨近於零。隨著小薰欠費風波延燒，被稱為「演藝圈史料庫」的《康熙來了》網路頻道也推波助瀾，剪輯出丫頭在節目中控訴遭閨密抹黑背叛的辛辣片段。

小薰因賒帳牙科診所費用鬧上版面，人品遭受質疑。

替罪羔羊 被老闆痛罵

丫頭在節目中憶及，當時與閨密同屬一家公司，兩人不僅曾同住一屋簷下，對方手頭拮据時，丫頭更慷慨借錢救急。某日，閨密主動致電丫頭，認為公司帳目有誤，說服丫頭一同向老闆討公道。豈料電話才剛掛斷，丫頭隨即接到老闆劈頭痛罵：「妳不飲水思源就算了，還去跟其他藝人說公司Ａ妳們的錢！」

丫頭（左）和老公王惟立（右）結婚5年，近年卻頻傳吵架、婚變消息。（翻攝自詹子晴IG）

直到此時，丫頭才驚覺自己成了替罪羔羊。原來閨密在掛斷電話後，隨即轉頭向老闆告狀，將質疑公司帳目的責任全數推到丫頭身上。丫頭說：「她全程一路裝無辜」，根本真心換絕情的雙面行徑，「很多人都知道她很怪，我可以找很多人作證。」

丫頭在《康熙來了》透露，曾非常相信一名閨密，卻被她暗中陷害，講到呲牙咧嘴。（翻攝自中天電視） 丫頭在《康熙來了》透露，曾非常相信一名閨密，卻被她暗中陷害，講到呲牙咧嘴。（翻攝自中天電視）

節目輔助 凶手很清楚

另一段讓丫頭決定斷捨離的導火線發生在北京。當時兩人一同前往對岸主持節目，入住飯店時因隔音不佳，丫頭竟意外聽到隔壁房傳來閨密向工作人員造謠的話語聲，內容極盡醜化之能事，指控「都是丫頭欺負她」「自己沒工作是因為丫頭塞錢給經紀人」。

親耳聽到閨密在背後捅刀，讓丫頭當場情緒崩潰，看清真相後，她覺得無法再跟這個人相處，哭著傳訊給老闆請辭節目，隨後更決定與公司解約。

丫頭（右三）、小薰（左三）出自《我愛黑澀會》與同系列節目《模范棒棒堂》出了許多當紅藝人。（東方IC）

在節目剪輯下，清楚顯示丫頭講的人就是小薰、罵人的老闆是名製作人Andy哥，對此本刊向丫頭經紀人查證，ㄚ頭僅淡淡回應：「當事人是誰已經不重要」，但卻大力幫Andy哥澄清，「事件提到的老闆，不是影片中影射的Andy哥，Andy哥對我非常好，希望大家不要錯怪無辜的人。」箇中的差別態度，值得玩味。

