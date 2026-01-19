陳年水垢怎麼清？專家推用「1便宜神物」 超商就買得到

生活中心／倪譽瑋報導

水龍頭要用什麼洗？不少人對於水龍頭上白白的水垢相當困擾，用刷得很難去掉，一般清潔劑效果也差，如何讓水龍頭變亮？專家指出水垢清潔關鍵在「軟化礦物質」，可以用超商常見的可樂，其酸性有助於溶解沉積物。至於實際操作，將可樂裝進大塑膠袋後，包覆水龍頭浸泡至少一小時以上，讓可樂軟化水垢後，接著用牙刷清配合沖洗即可。

水垢清潔不易 礦物質沉積難刷掉

據外媒《Mirror》報導，人們用的水中大多含有礦物質，洗澡或洗手後水殘留在水龍頭上，待水分蒸發，礦物質沉澱下來，即形成一層白白的水垢；如果使用肥皂等沐浴用品，也會在水龍頭上形成一層名為「皂垢」的油膩塗層。

清潔專家指出，多數人清理水龍頭時，只是用水稍稍沖洗，這樣其實無法去除水垢、皂垢，當它們經年累月堆積下來，會讓水龍頭看起來髒髒的，而且主要成分是礦物質，硬又穩固可謂「出了名的難以去除」。

水龍頭要用什麼洗？如何讓水龍頭變亮？

大多數水性家用清潔劑對付不了水垢，專家推薦用「酸性物質」來處理，點名可口可樂，裡面含有一些檸檬酸（Citric acid）、酒石酸（Tartaric acid）、磷酸（Phosphoric acid）等成分，可以溶解油脂、礦物質等沉積物，加上可樂酸性不強，不會使金屬表面變色或剝落。

怎麼用可樂清潔？報導指出，先準備一個大塑膠袋，裡面裝滿可樂後，將其包在水龍頭上並用橡皮筋固定，浸泡至少一小時以上，讓可樂的酸軟化水垢，時間到了把塑膠袋取下，接著用牙刷將污垢刷去，再以溫水沖洗即可。

