陳年糾紛突爆發！賴男電梯口遇伏擊 萬華警迅速逮捕2嫌

【警政時報 趙靜姸／台北報導】台北市萬華區昨（1）日下午發生一起疑似陳年糾紛導致的攻擊事件。萬華分局接獲110通報，內容指稱「民眾自稱持刀傷人，需警方到場並協助通知119」。西門町派出所警員獲報後火速前往現場處置。

嫌犯前往案發地之影像畫面。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

警方到場時，發現賴姓男子腿部有明顯刀傷，身旁另有徐姓、王姓兩名男子站立，兩人當場坦承行凶，但拒絕說明細節，僅稱須待律師到場才願陳述。

經警方依現行犯逮捕兩名嫌犯並帶回調查後發現，賴男自電梯走至繳費機附近時，竟遭王嫌突以辣椒水噴灑並從後方強力環抱控制，隨後徐嫌趁勢持刀揮砍，造成賴男腿部受傷。

萬華分局偵查隊副隊長施仁捷案情說明。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

警方初步研判雙方疑有陳年糾紛，犯案動機仍待釐清。全案已報請臺灣臺北地方檢察署蔡佳蒨檢察官指揮偵辦，預計於今（2）日完成偵訊後，依《刑法》重傷害罪將2名嫌犯移送法辦。

