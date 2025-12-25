陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光

政治中心／綜合報導

前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。





「前第一千金」陳水扁之女陳幸妤（最右）私下「兩特質」被抖出。（圖／民視新聞資料照）





「網紅牙醫」史書華日前在Threads轉貼一則舊片，內容記錄陳幸妤2009年2月3日隻身赴美國紐約參加牙醫師考試，因不滿遭大批媒體跟拍，在鏡頭前暴怒、崩潰的場面。只見陳幸妤對著媒體氣喊：「我是陳水扁的女兒，就活該要被人糟蹋，被人踩在地上，踩到死都沒人要理我，我做錯什麼？在台灣也這樣，在美國也這樣，你們要把我逼死是不是？你們到底想做什麼？你們根本就是想打擾我的生活而已！你們不是只為了訪問嘛！根本就是干擾我的生活，讓我活不下去嘛！」。陳幸妤多年前在紐約當街發飆的畫面，長期被外界拿來取笑她「沒風度」、嘲諷她是潑婦，甚至成為外界妖魔化她的把柄。

陳幸妤2009年2月赴美國紐約參加牙醫師考試。（圖／民視新聞）





而「網紅牙醫」史書華24日也在社群發文透露自己也認識陳幸妤，對方是自己台大牙醫系的學姐，且自己還是學生時陳幸妤還曾擔任他們的助教。史書華透露陳幸妤私下是蠻溫和的人，只是不太愛多講話。而他也推測，當年在鏡頭前之所以流露出「超反差一幕」，應該是遭媒體圍堵情緒崩潰導致的。

原文出處：前第一千金「私下真面目」牙醫學弟說了！陳幸妤「超反差特質」曝光

