陳幸富批豐潮活動缺失多 促市府改善嚴謹攤商審核

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員陳幸富廿八日總質詢指出，TAKAO豐潮活動包括場地太小、攤商集中無飲食區、廁所數量不足及缺乏固定巡邏清潔，以及攤商審核要嚴謹，嚴禁借用人頭登記，盼市府加以改善。

原民會表示，今年場地較去年大但人潮也較多，總質詢結束後將召集檢討會。

市議員陳幸富指出，豐潮活動包括場地、攤商集中、廁所數量、攤商審核、清潔等缺失，盼市府加以改善。（記者吳文欽攝）

陳議員說，原鄉露營場輔導合法之路漫長，輔導合法化推動至今已三年，但效過卻有限，十八家露營場僅二家取得合法，業者投入大量時間和經營成本，仍礙於審核時間曠日廢時，且部分業者欲申請合法化卻遭到裁罰，因而心生退縮，建議市府以簡政便民的方式，加速審核。

廣告 廣告

陳議員盼郭添貴秘書長統籌相關局處加強橫向聯繫，加速和簡化行政程序，並呼籲在申請階段以輔導取代裁罰。

陳議員指出，運發局運動愛台灣計畫因運動部成立，經費調整至中央配套無法取得補助，他憂心原鄉地區社區運動計畫出現真空期，並關切是否有何替代方案公園相申請，也建議針對交通不便、人口較少和場地受限等原鄉，提供差異化補助方案。

有關北高雄日照中心進度，陳議員關切於社宅設置原民日照中心規劃方向和進度，以及在規劃中要保障具有原住民身分的服務員，要求市府說明。