陳庭妮出席DIOR自豪老鳥身分 穿華服完全不慌亂

Dior台灣品牌大使陳庭妮穿著由Jonathan Anderson設計的2026春夏女裝系列搭配Diorette珠寶。

DIOR節慶酒會於今晚（4日）的台北101旗艦店舉辦，除了全球代言人周杰倫之外。台灣品牌大使陳庭妮以老鳥之姿，笑說自己即使華服上身也不慌亂，可以完整呈現設計師想要給出的姿態；小提琴家陳銳與周杰倫是舊式，笑說很期待兩人碰面時激盪出來的火花。

陳庭妮表示，「Jonathan Anderson給了大家很不同的驚艷，我第一次看到手上包款時，以為是手拿包，但是它有鍊帶、上面還有蝴蝶結，是會讓細節控很開心的設計」，她分享身上的2026春夏女裝，「Jonathan把DIOR元素運用的很徹底：解構、花卉這些，這一季的服裝更像藝術品，實穿又有微性感」。穿上這些精緻服裝會緊張嗎？她笑說：「我出道得早，已經身經百戰了，穿上華服反而能更從容呈現它的姿態，不會緊張。」

她自稱對於所有的麂皮都非常迷戀，「我有看上一個麂皮的Lady DIOR，但還沒來台灣，現在就等到貨後一眼瞬間的那個時刻，就會下手」。耶誕節即將來臨，她說這是一年中最愛的節日，「聖誕禮物早就買好了，最喜歡樹點亮的瞬間！儀式感是每年都要為我的樹買一個掛飾，現在我有故事的掛飾已經有蒐集到10幾個了。」

陳銳穿著DIOR 2026春季男裝系列。

小提琴家陳銳透露今年是個很不同的年份，他說：「我做了一個免費的平台，讓更多喜歡音樂的人做出連結，練琴是件很難的事，我很感謝父母讓我以一種玩樂的方式學習，所以我的平台可以讓孩子們更開心地進入音樂世界，這是當一個古典音樂家給自己的使命，我希望用音樂帶給大家好的影響。」

知道在活動中會遇到周杰倫，他說：「我覺得我們的幽默感很像，笑點比較低，也有點冷笑話路線；之前在澳洲巡演時有約過，每次見面，他都有新的思想，我們也會可以碰撞出新的想法。」對於節慶系列，他最推薦圍巾，「很喜歡跟家人、朋友分享的感覺，因為現在圍巾比較沒有分性別，我覺得能分享彼此的溫暖，這是一種浪漫感，也是最棒的禮物」。

林奕嵐穿著由Jonathan Anderson設計DIOR 2026春夏女裝系列。

新生代女藝人林奕嵐形容自己服裝是「上身比較鬆弛休閒，但裙子很優雅，碰撞的結合我覺得非常好看」，23歲的她認為自己越來越少女，「喜歡買可愛的小東西，算是蝴蝶結控吧，有一些髮夾，會在家裡洗臉時用。」今年耶誕她會回美國跟家人共度，她說：「我有想過要買包包送給自己，但目前的消費習慣，還不是一個會砸大錢的人，要謝謝DIOR送包包給我。」

