陳庭妮揪友組對路跑完賽 籲女性勇敢踏出第一步

【緯來新聞網】陳庭妮擔任 ASICS RUN 品牌形象大使，該活動今（1日）在溪頭自然教育園區舉行，陳庭妮與好友組隊參與，與跑者一同站上起跑線，她分享，這次和朋友組隊參加女子組，以隊名「還沒準備好」，呼籲大家「勇於挑戰，全力以赴面對困難！」期望透過自身參與，鼓勵更多女性勇敢踏出第一步，將運動融入生活之中。

本屆賽事共計 295 隊、逾千位跑友熱情響應，最終由「ASICS META」 隊以 1 小時 34 分 25 秒完賽，勇奪冠軍；而女子組同樣成為全場焦點，最終由「我每天都溪頭隊」以 2 小時 20分 48 秒完賽，拿下首屆「魅力賞」，穿上專屬魅力粉色賽衣，以團結與相互鼓勵的驛傳精神，為賽事寫下全新篇章。



本屆 ASICS RUN 首度推出女子組，女子組在山林賽道中展現團隊合作精神，共同完成新年挑戰。獲得「魅力賞」的隊伍 「我每天都溪頭」跑者林良璟也分享：「這次跟跑班朋友報名參與，開心感受一起完賽的凝聚力。參賽前也練習過許多爬升賽道，做好萬全準備。活動氛圍真的很棒，未來也會推薦朋友一起報名參賽！」

