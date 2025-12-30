陳庭妮氧氣美肌秘密！雙膜法、按摩技巧全分享





熱愛戶外運動的陳庭妮，面對環境傷害與繁忙工作壓力，如何讓自己的膚況保持在最佳狀態？這次她把保養小秘訣都告訴我們了！

陳庭妮保養：拳推、揉捏按摩

陳庭妮分享自己非常喜歡剛運動完肌膚紅潤飽滿的感覺，為了幫助肌膚增加吸收與活氧量，除了用對保養品之外，她也會將雙手握拳，用拳推的方式好好按摩臉部肌膚，先拳推兩頰、促進淋巴循環與放鬆咀嚼肌，再使用雙指輕輕小範圍夾捏肌膚，等於像幫臉蛋做了一場有氧運動！認真按摩下來，不但臉部線條更順更立體，肌膚也更緊實有好氣色。

陳庭妮保養：救急雙膜法

當因為壓力或環境關係肌膚乾到不行，陳庭妮的救急方式就是「雙膜法」，先用化妝水浸濕化妝棉濕敷在兩頰，化妝棉外層塗上乳霜，等約5～10分鐘後翻過來，換乳霜那面厚敷，短時間就能密集深層保養，像做一場SPA幫肌膚調整到最佳狀態！

陳庭妮保養：質地、份量都要注意

陳庭妮分享以前習慣一瓶乳霜打開後，用到光才會換下一瓶，但她發現「這樣保養其實效率不高」！陳庭妮說：「應該要因應膚況隨時更換質地，才能真正解決肌膚問題。」此外她也強調保養品「份量不能省」，一定要使用足夠的量，才能好好照顧到每一吋肌膚。

抗老保養推薦：DIOR逆時活氧膠原系列

抗老保養推薦：DIOR逆時活氧膠原系列，逆時活氧膠原晚霜 50ml NT.5,100/填充瓶 NT.4,300、逆時活氧膠原霜 輕質/特潤 50ml NT.4,400/補充瓶 NT.3,700圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

陳庭妮愛用推薦！DIOR獨特的「活氧膠原調控科技」，能幫肌膚注氧補氧、激增膠原與提升代謝，自推出膠原霜以來就大受歡迎！2026新品《逆時活氧膠原晚霜》更加入全新「夜間膠原防鎖科技」，能安撫躁動的MMPs酵素，鎖住膠原蛋白減少流失，和日霜搭配使用完美達到「日升膠原、夜鎖彈潤」目的！晚霜質地絲滑柔潤，一抹瞬間就能被肌膚吸收，清爽不黏膩；日霜推出2種質地，有輕盈降溫的輕質乳霜、如希臘優格般濃潤的特潤質地，適合依膚況與季節做保養更替。

抗老保養推薦：LIERAC 黑金極致賦活精華

抗老保養推薦：LIERAC 黑金極致賦活精華，30ml NT.3,900圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

來自頂尖生物學博士研發的法國科研保養品牌 LIERAC，以水油黃金比例9:1調配出兼具輕盈與潤澤的「爆珠小金瓶」！注水嫩、撐豐潤、撫乾紋面面俱到！7300顆小金珠包裹著「油中皇后」白池花籽油，為肌膚補上恰到好處的柔光水感，獨特微囊鎖鮮技術，帶來最新鮮純粹的保養效果，實際使用肌膚超嫩又透亮補水，是一款乾肌油肌皆能舒適保養的萬用小金瓶！

抗老保養推薦：DOLCE&GABBANA 神經醯胺透亮修護彈力霜

抗老保養推薦：DOLCE&GABBANA 神經醯胺透亮修護彈力霜，NT.3,800、奢寵保養紅絲絨禮盒，NT.7,000圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

實現飽滿彈潤肌！DOLCE&GABBANA修護彈力霜也很值得一推～富含橙花萃取與保濕修護神經醯胺，能提升肌膚水潤度與防禦力，呈現如麻糬般的Ｑ嫩臉頰！彈力霜質地絲滑細緻、潤而不黏，一夜醒來乾燥粗糙消失，散發飽滿水光！搭配保濕妝前精華、勻亮新生水精華的禮盒，也很適合年節送禮。

