陳庭妮甜放閃婚後生活浪漫！「幸福是冬夜的一鍋熱湯」

陳庭妮覺得幸福是生活裡那些微小的溫度。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

陳庭妮和老公胡宇威最愛的節目是耶誕節，「因為那段時間總是閃閃發亮，有一種期待感。情人節我們不太過，但耶誕節一定要過。很開心，在認識彼此之前，我們就覺得這個節日特別重要。」幸福，對陳庭妮而言，從來不是轟轟烈烈的事件，而是生活裡那些微小的溫度，像是冬夜煮上一鍋熱湯，餐桌上升起的香氣，和重要的人慢慢坐下，享受慢下來的時光。

2008年，她毅然告別光鮮亮麗的模特兒生涯，轉而踏上不確定的演員之路，「那時候做模特兒真的蠻風光的，台灣有很多秀、雜誌、活動可以參加，但轉做演員，收入完全不成比例。但我當時一點都沒被金錢迷惑，只覺得想做的是自己真正喜歡的事。我很感謝當年的自己，真的很勇敢。」

廣告 廣告

陳庭妮和老公胡宇威最愛的節目是耶誕節。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

「有時候我會覺得當一個職人蠻好的，就是一輩子把一件事情做好就好。」無論是《影后》中戀愛腦女明星，還是《火神的眼淚》中熱血消防員，她每一次演出都穩紮穩打，「現階段我很滿意，自己在這個領域細水長流，每一年都有喜歡的作品出現。」她不追求大量產出或高曝光，而是珍惜每一次能成為更好的自己的機會。

但回憶起那個最讓她感到發光的時刻，就是挑戰主持台北電影節，「我也不知道哪來的勇氣，竟然接下這個重責大任。當時正在拍戲，每天都沒日沒夜，但公司問我願不願意，我毫不猶豫就說好。」她笑著回憶，「搭檔是城城哥，我說有他罩，我一定沒問題。」典禮結束後，她與經紀人短暫的眼神交會，那一刻，彼此的感動與信任在沉默中傳遞：「就覺得我們做到了，那一刻我覺得很感動，我們各司其職的完成了一項鉅作，在那個當下。」

陳庭妮興奮挑戰了一場馬拉松。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

這種信念，也延伸到生活的每一個層面。去年，她挑戰了一場馬拉松，「那是我近期重要的人生轉捩點。我回想去年的自己，真的好勇敢，好棒，竟然完成這麼高強度的挑戰，而且自己一個人完成。那是一件非常寂寞的事，但當你相信自己，老天爺也會幫你。」每一次挑戰，都讓她的人生更豐盈，也讓她明白：人是無可限量的。

更多中時新聞網報導

電費算錯簡訊 詐騙別上當

保健》母乳最好 配方奶恐致肥胖、過敏

動保修法卡關 遊蕩動物最頭痛