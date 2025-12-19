陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉

陳庭妮近期長出白頭髮。（圖／翻攝自陳庭妮IG）





36歲女星陳庭妮在戲劇、電影方面表現亮眼，2023年她與胡宇威在紐約登記結婚，生活甜蜜穩定，近日她突在社群宣布將暫停「馬拉松式染髮」，坦言近期無意間發現長了白頭髮，為此心情感到很抱歉。

陳庭妮18日在社群發文寫道，自從髮型師告知她長了一根白頭髮，詢問是否要幫忙剪掉後，除了心情除了震驚以外，「那天開始我就下定決心，沒有必要的話，我想暫停馬拉松式的染髮」。

陳庭妮透露，從19歲開始工作起，她就開啟了染髮的旅程，多年來從未間斷，「發現白髮的那刻，我突然覺得很抱歉」，因為發現自己從來沒有好好善待一頭烏黑秀髮，「彷彿黑髮是件多麼沒自信的事，需要不間斷蓋上其他顏色才是漂亮」。

如今陳庭妮慢慢減去染燙的髮尾，「只留下最真實的自己，自信從容」，這幾天再度碰見髮型師時，對方也誇讚她的頭髮又黑又亮，並鼓勵大家，「好好善待自己，身體都會知道」。



