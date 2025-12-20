陳庭妮被白頭髮嚇到！從19歲染到現在瞬間醒了 決定暫停染髮

記者林宜君／台北報導

女星陳庭妮近年心境出現轉變，從外在造型回歸身心健康。陳庭妮近日在社群分享，自己正式按下多年「染髮循環」的暫停鍵，一根白髮意外成為關鍵轉折點，也讓她重新審視與自己身體的關係。36歲的陳庭妮與老公胡宇威結婚兩年多，時常透過社群平台分享生活點滴。她近日透露，已暫停長達多年、幾乎未曾中斷的「馬拉松式染髮」，並坦言下定決心的原因，來自一次造型時的震撼瞬間。當髮型師詢問她：「妳長了一根白頭髮幫妳剪掉嗎？」讓她當場愣住，也首度意識到自己長期忽略了頭髮的真實狀態。

陳庭妮回憶，從19歲踏入演藝圈開始，為了鏡頭效果便不斷染髮。（圖／翻攝自陳庭妮IG）

陳庭妮回憶，從19歲踏入演藝圈開始，為了鏡頭效果便不斷染髮，原生黑髮的她曾認為深色髮色缺乏亮點，甚至直言「需要不間斷的蓋上其他顏色才是漂亮」。多年下來，陳庭妮卻從未真正停下來傾聽身體的反應。隨著心境轉變，陳庭妮如今選擇把健康放在第一位，開始耐心修剪因長期染燙而受損、毛躁的髮尾，慢慢回歸自然狀態。陳庭妮也發現，當自己願意接納最真實的模樣時，反而散發出更從容的自信。這樣的改變也讓身邊的人相當有感，連熟識的髮型師都直呼她整個人狀態與過去大不相同，見到她一頭烏黑髮色時頻頻讚嘆，甚至好奇她的保養祕訣。陳庭妮用自身經歷證明，真正的美感，來自善待自己後自然流露的自信。

