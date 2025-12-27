陳庭妮要緊張了！胡宇威認「跟他更有默契」 曝私下相處

胡宇威在《星廚之戰》表現優異。（華視提供）

「金鐘視后」鍾欣凌主持的台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》，本週（28日）迎來四強前最後一次淘汰賽，並特別評審有「港點女王」之稱的鄭智善坐鎮，讓賽場氣氛更加緊繃。本週的吃評環節象徵大家最後一次一起站在分組舞台上，胡宇威直言他與鄭淳豪從比賽一開始到現在都非常有默契，兩人還當場比出愛心，鍾欣凌立刻假裝打電話給陳庭妮笑說：「完了陳庭妮，以後找不到他了，他就在Ricky（鄭淳豪）家了！」

比賽進行多時，目前由Jessica 林佳蓉、施捷夫、Will 高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪繼續與安心亞、林予晞、胡宇威、姚淳耀、蔡詩芸5位明星廚助並肩作戰，。本集主題為看似樸實卻暗藏難度的「平凡但不平淡的雞蛋」，選手必須使用最日常的食材，端出足以說服評審的關鍵料理。

「港點女王」鄭智善（右）為本週評審，左為鍾欣凌。（華視提供）

選搭檔時依舊火花四射，鄭淳豪與胡宇威「雙向選擇」成功配對，鍾欣凌立刻笑虧：「你果然除了妮妮之外，愛的就是鄭淳豪了！」另一邊看到安心亞與陳勇孝則再次組合失敗，讓鍾欣凌用哭腔喊話：「你從頭到尾都選陳勇孝，予晞都幫你哭了！」一旁的林予晞立刻假裝拭淚逗得現場笑成一片。

這次料理準備過程狀況連連，林予晞在練菜前一天不慎傷到手，儘管傷口已經過了三、四天但只要靠近爐火依舊會特別敏感，讓她在正式比賽時冷汗直流，她與Jessica以「宮廷料理」為概念，獻給當天的女王評審鄭智善，並挑戰在法式吐司上製作拔絲焦糖，直接向鄭智善的「拔絲神技」下戰帖，讓她驚喜直呼：「我想看！」。

姚淳耀（左）、主廚陳勇孝端出快失傳的台菜料理。（華視提供）

姚淳耀與陳勇孝則運用水煮蛋搭配魚漿，端出「快要失傳的老台菜」，看似簡單的料理，實則暗藏巧思，不僅要精準掌控熟度，還得塑形。姚淳耀坦言：「塑形讓我很擔心，而水煮蛋雖然簡單也練習很久，但希望比賽時不要出錯。」這道料理也讓鄭智善感到新奇，陳勇孝介紹時更幽默表示：「一顆蛋變兩顆，很像變魔術。」還自嘲家境不好要「一顆蛋變兩顆才划算」，立刻被鍾欣凌吐槽：「你亂講，魚漿比蛋還貴！你真的是！」現場瞬間笑聲四起。

在公布成績前，鍾欣凌透露各組平均分數差距不到一分，甚至有兩組僅差零點七分，讓現場氣氛瞬間凝結。面對可能止步的結果，安心亞坦言：「能留到這裡的最後一集，我已經很有成就感了，我會把這份榮耀帶走。」講評時，鄭智善大讚蔡詩芸與施捷夫充分發揮雞蛋原味，讓她印象深刻；Charles則認為安心亞與 Will高郁皓的料理發想很好，卻少了一點料理想傳達的感覺；何順凱則直指林予晞與Jessica的料理「蛋味不夠突出」。

最終，在面對評審講評、公布最後一名時，全場氣氛低迷，選手們一一擁抱道別，為這場殘酷又感性的淘汰賽畫下句點。《星廚之戰》每週日晚間8點在華視、每週六晚間8點在三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館＋上架更新。

