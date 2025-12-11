陳庭妮靠一招暖心安慰暴怒胡宇威 放閃老公沒對她發過脾氣

陳庭妮11日出席台灣世界展望會「紅包傳愛讓孩子成為更好的大人」啟動記者會。（林奕如攝）

陳庭妮11日出席台灣世界展望會「紅包傳愛讓孩子成為更好的大人」啟動記者會，日前老公胡宇威罕見暴怒，在IG開罵美國航空班機延誤，造成他無法準時回家是「最糟糕的一次飛行經驗」，她透露當天一覺醒來，自己也嚇了一跳想說：「天啊！發生什麼事。」趕快打給老公了解狀況，並且以幽默方式暖心安慰，像是說好像在拍電影《航站情緣》，稱讚幸好老公英文很好，不然有語言隔閡等，讓他感覺有人陪伴。

陳庭妮和胡宇威愛情長跑超過10多年，2023年7月在紐約登記結婚，她仔細回想有看過老公暴怒，但沒有對她發過那麼大的脾氣，「他是情緒是來得很快、去得很快，我是溫和一直不講，到了某一天突然說我生氣了，每件事處理詮釋不一樣。」

她和胡宇威因為找不到場地，遲遲未辦婚禮，邱澤和許瑋甯也是結婚多年才補辦婚禮，陳庭妮覺得跟他們一樣，時間到了就會知道，但一被問起結婚多久，她自己也記不清楚，「我們真的在一起時間很長，相處方式不會過結婚紀念日，但一定會過耶誕節，每年在家煮飯、一起聊天，買一顆巨大聖誕樹，樹下放交換禮物。」今年公婆正好來台，會是一家溫馨度過。

她也自豪彼此是靈魂伴侶，一個眼神就很懂對方，所以禮物都會送到心坎，自己有送過他咖啡機，他曾送自己捨不得買、念了很久的手環。對於生子她順其自然，「如果老天爺讓我們沒有成為父母也很好，保持敞開的心，每天快樂。」她也說，爸媽、公婆都知道他們的步調，不會催生。

