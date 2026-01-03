陳庭妮驚喜現身用餐 胡宇威外場「瘋狂搶生意」遭愛妻當眾婉拒

胡宇威愛妻陳庭妮驚喜現身用餐，讓正在外場服務的胡宇威壓力爆表。（圖／華視提供）

料理實境節目《星廚之戰》本周賽制再進化，即將迎來四強首戰，女神安心亞因工作遺憾退賽，節目正式進入「七人比賽、不補廚助」的殘酷階段。四大名廚林佳蓉、高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，將與明星廚助林予晞、胡宇威、姚淳耀併肩作戰。本次啟動全新「經營型賽制」，不只要比廚藝，顧客給出的「服務費」更將決定積分，最終勝出者將雙雙抱走各100萬元冠軍獎金。

本集分組現場笑料百出，過去人氣極高的胡宇威此次竟「乏人問津」，遭主持人鍾欣凌猛虧：「現在沒人要你了。」反觀林予晞成為搶手焦點，更讓高郁皓使出「死纏爛打」招數爭取組隊。此外，姚淳耀與鄭淳豪首度搭檔竟公開「比心」，自封「淳愛組」讓全場邊翻白眼邊大笑。

實戰當天，胡宇威愛妻陳庭妮驚喜現身用餐，讓正在外場服務的胡宇威壓力爆表。面對姚淳耀與胡宇威的「搶生意」倒水攻勢，陳庭妮俏皮回應：「不好意思，我們已經被服務過了。」逗笑全場。然而，評審長何順凱賽後嚴肅指出，有顧客未給服務費，提醒眾人經營難度不容小覷。下一輪備料挑戰升級，眾人挑戰大師級鮑魚與繁雜備料，明星廚助紛紛直呼：「真的不簡單！」《星廚之戰》每周日晚間8點華視首播。

《星廚之戰》本周賽制再進化，即將迎來四強首戰。（圖／華視提供）

