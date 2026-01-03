陳庭妮驚喜現身《星廚》 笑喊「被服務」 胡宇威冷汗直流反應曝光

藝人陳庭妮日前驚喜現身實境節目《星廚之戰》現場，讓投入外場準備比賽的老公胡宇威當場冷汗直流。對此，她笑說當天無事一身輕，「我今天就是來吃飯的，原來被服務的感覺這麼好！」對於姚淳耀立刻上前倒水，陳庭妮俏皮地問「現在是在搶生意嗎？」姚淳耀秒回「對！先搶先贏！」胡宇威也不甘示弱衝上前詢問是否要加水，陳庭妮則說「不好意思，我們已經被服務過了。」讓全場笑聲不斷。

陳庭妮驚喜現身《星廚之戰》比賽現場。（圖／華視提供）

比賽當天早上，明星廚助全員投入外場準備。姚淳耀坦言很緊張「我真的沒有做外場的經驗，壓力很大。」胡宇威也直呼挑戰度爆表：「以前都不是我講菜，這次要自己來真的很難。」林予晞則俏皮亮出她的「祕密武器」！用不同顏色標籤紙做的小抄，還戴上梳化組送給她的「全村的希望」髮夾，既幽默又可愛。

林予晞戴上「全村的希望」髮夾。（圖／華視提供）

進入下一場比賽前，主持人鍾欣凌宣布全新組合，姚淳耀與鄭淳豪首度搭檔，兩人竟然直接比心示愛，胡宇威嫌棄直呼「好噁心喔！」林予晞也補刀「剛吃飽欸！」姚淳耀卻樂得自稱「雙淳」，更帶著鄭淳豪喊出口號「大家好，我們是『淳愛組』！」讓全場邊翻白眼邊大笑。

下一輪備料難度再升級，胡宇威與陳勇孝挑戰台灣少見的高難度料理，胡宇威表示最費工的是處理鮑魚，陳勇孝更透露這道菜是新加坡廚界教父黃清標親傳，讓胡宇威震驚不已。另一邊，林予晞自嘲：「我真的比較適合外場吧，我快兩個小時都在切紅蘿蔔。」姚淳耀也苦笑表示自己兩小時都在處理不能清洗的蘑菇，只能一顆顆擦乾淨，直呼「真的不簡單」。

