陳庭妮「冒出第一根白頭髮」！突感到愧疚宣布做一件事

36歲女星陳庭妮與胡宇威2023年7月在紐約登記結婚，兩人感情穩定，平時也會在社群平台分享日常生活，昨天（18日）她發文表示，自從髮型師跟她說長了一根白頭髮，讓她相當震驚，自此下定決心暫停「馬拉松式染髮」，她也吐露心聲坦言「發現白髮的那刻，我突然覺得很抱歉」。

陳庭妮透露現在善待自己的頭髮，留下最真實的自己。（圖／翻攝「chen_ting_ni」IG）陳庭妮透露某次在做造型時，髮型師突然問了一句「妳長了一根白頭髮幫妳剪掉嗎？」，這句話讓她當下相當震驚，坦言自己自19歲工作以後，就開始了從未間斷的染髮旅程，「發現白髮的那刻，我突然覺得很抱歉，自己從沒有好好的善待過自己的烏黑秀髮，彷彿黑髮是件多麼沒自信的事，需要不間斷的蓋上其他顏色才是漂亮」，隨著時間過去，慢慢減掉染燙的髮尾，留下最真實的自己，自信從容。

陳庭妮坦言自己自19歲工作以後，就開始了從未間斷的染髮旅程。（圖／翻攝「chen_ting_ni」IG）

再見到髮型師，對方驚訝表示「妳頭髮怎麼可以這麼又黑又亮」，她回應「我沒有改變什麼生活習慣啊」，對方當下還不相信，除了不再染髮保護頭髮之外，飲食方面也做出改善，才讓她有了今天烏黑健康的頭髮。陳庭妮先前就表示現在就是讓自己保持「順其自然」的態度，生子計畫也是如此，「老天還沒要讓我們成為父母，保持一個敞開的心，然後每天快快樂樂就是最重要的事。」雙方父母也都很開明，從不催生也不會給任何壓力。





