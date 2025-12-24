陳廷寵赴中參與研討會 退輔會：抗戰英雄都在台灣

（中央社記者游凱翔台北24日電）退役上將陳廷寵赴北京出席抗日史研討會，退輔會副主委傅正誠今天表示，退輔會日前曾表揚16位抗戰老英雄，退輔會還為此出版專書，可看出「抗戰英雄都在台灣」；至於有無違規，會由權責單位處理。

立法院外交及國防委員會上午邀請國軍退除役官兵輔導委員會專案報告「退輔會所屬農場經營策略與產品行銷推廣精進作為」，並備質詢。

媒體詢問，陸軍退役上將陳廷寵等人赴北京出席抗日史研討會，是否有違反相關規定。

廣告 廣告

傅正誠會前接受訪問指出，有無違反規定會由權責單位處理，但抗戰英雄都在台灣，例如退輔會日前舉行80週年慶祝大會時，表揚16位抗戰老英雄，退輔會也為此撰寫一本書，可以看出老前輩們都在台灣。

針對國民黨立委陳永康提案修年金改革，傅正誠表示，主法機關為國防部，退輔會為執行機關，若主法機關（國防部）修法通過，執行單位一定配合，照顧榮民是退輔會的責任，只要是照顧榮民的事情，退輔會一定努力爭取。（編輯：林淑媛）1141224