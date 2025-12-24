陳廷寵赴陸參加抗戰研討會 退輔會副主委傅正誠：抗戰英雄都在台灣

退將陳廷寵赴陸參加抗戰研討會，退輔會副主委傅正誠：抗戰英雄都在台灣。（圖／王烱華攝）

針對陸軍退役上將陳廷寵等退將出席中國第7七屆「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」一事，退輔會副主委傅正誠今天（24日）指出，是否有違反相關規定將由權責單位處理，但「抗戰英雄都在台灣」

中國23日在北京中國歷史研究院舉辦第7屆「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」暨《中華民族抗日戰爭大事紀》新書發表會，主辦單位為陸方的中國抗日戰爭史學會，以及陳廷寵成立的「台灣光復紀念協會」。因此，除陳廷寵外，還有我國軍退役中將黃炳麟、周治華，和蔣家第四代蔣友松、中興大學歷史系教授孫若怡等人赴陸出席，陸方則以劉精松作為共軍退將代表，和共軍退役中將張學東、中國抗日戰爭史學會會長王建朗等與會，國台辦方面由副主任趙世通出面致詞、交流局長李京文參加。

95歲的陳廷寵是坐在輪椅上致詞發言，他強調抗戰是他們這一代人成長中不可磨滅的回憶，抨擊當年軍國主義造成多少家庭失散、親人流離失所，無數親年奔赴戰場，而過程中，台灣同胞是日本侵略、殖民統治下的受害者，但仍舊發揮民族精神反抗日本統治，如今有許多廟宇都紀念當年抗日犧牲的同胞。

陳廷寵強調，在開羅會議中，蔣委員長（蔣中正）提出相關條件，得到美英等盟邦支持，共同發表宣言，並經過波茲坦公告再次確認，是所有抗戰軍民同胞犧牲奮戰成果。「今天我們看到有些人是蓄意否定歷史，更不能無動於衷」，兩岸同胞應共同努力，捍衛抗戰成果與歷史記憶。當年經過戰亂的台灣百廢待舉，包括孫運璿先生在內許多前輩從大陸來到台灣，與台灣居民一同努力建設，事實證明，兩岸同胞團結起來就有光明前途。

陳廷寵話鋒一轉指出，近幾年台灣受「去中華化」影響，台灣光復甚至被汙名化，抗戰80周年之際看到抗戰變終戰讓人義憤填膺，因此成立台灣光復紀念協會，希望讓更多人了解、傳承抗戰歷史。

對陳廷寵出席中共抗日史研討會一事，傅正誠受訪時指出，是否有違反相關規定將由權責單位處理。但他強調，抗戰英雄都在台灣，上次退輔會舉辦抗戰勝利80周年紀念大會，退輔會主委嚴德發有把16位抗戰老英雄請到會場進行表揚，過程當中大家涕淚悲泣，都很感動。

至於退役軍人、前復康聯盟黨主席屈宏義遭控收中國資金，吸收退役軍人拍軍事圖給中國，監察院通過調查報告指出，退輔會除應掌握本案最新判刑確定人數及金額，積極追繳及移送法務部強制執行等。傅正誠則表示，追回有一定程序，報告內有20個，目前已有7位已追回，13位已經送至行政法院處理，都依法進行。



