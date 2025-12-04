陳廷秀籲第3家好市多要顧海線 有交通順暢、腹地寬廣優勢 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

好市多台中南屯店蟬聯全球店王，引發外界熱議「第3間店將落腳何處」，台中市政府今（4）日一早發新聞稿表示，台中市都委會日前通過台中精機廠股份有限公司遷廠都市計畫變更案，該地可望成為台中第3間好市多。但台中市議員陳廷秀指出，市府審查只是程序之一，卻對外發布「將落腳台中精機」的新聞，恐誤導民眾，也讓地方承受期待落空的失望。對此，台中市長盧秀燕表示，台中市的都市計畫審查都是公開透明，是業主送案審查，台中市政府已經通過，還需要送內政部，目前尚未定案。

陳廷秀認為，捷運藍線即將動工，未來10年交通黑暗期在所難免，台中精機廠坐落位置交通繁忙，怎麼可能不塞？若真的要進駐大型賣場，市府應先進行交通影響評估。

「招商固然重要，但更重要的是要兼顧程序正確與區域平衡。」陳廷秀表示，好市多在尋址時提及，新設點要與南屯、北屯店維持25分鐘車程距離。若再設在西屯，不僅距離太近，也忽視海線交通順暢、腹地寬廣的優勢；且目前這個案子「還沒定案」，市府只是通過階段性審查，後續仍需送內政部審議，也還未獲美國總部確認。他強調，地方期盼發展，不該被誤導的訊息一次次傷了期待。

盧秀燕表示，好市多是透過它第3店的地主向台中市政府提出用地的審查，這塊地大概是3.21公頃，位在大肚山的科技走廊，也是台灣大道通往海線最重要的交通節點、最重要的門戶。

「這個事情沒有定案。」盧秀燕坦言，除了經過台中市政府的審查之外，還必須送內政部，也因此市府可以證實有這回事，但是正式、正確的地點，或是最後的結果，是不是落腳在這個地方，還是要由好市多來宣布。

照片來源：取自台中市議會頻道

