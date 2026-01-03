陳建仁出任中研院長被批「酬庸」 杜承哲嗆：他的等級早已超越

即時中心／林韋慈報導

總統賴清德昨（2）日核定新任中央研究院院長，由前副總統、中央研究院院士陳建仁出任，將在6月21日就職。陳建仁今（3）日也發在臉書表示，期盼能持續為台灣學術研究界服務與奉獻，提升人文與科學的頂尖研究能量，讓台灣卓越的學術成果在國際舞台上發光發熱，進而增進全人類的福祉。但也有人批評此為酬庸，並表示「顏色對了」，對此澄清醫院中港分院胸腔外科醫師杜承哲發文反駁，「陳建仁的等級，就是他早已不需要答應任何人間的請求」。

杜承哲今（3）日轉發網友貼文，該貼文寫道「顏色對了，位置永遠都有」。對此，杜承哲反駁指出，「當假帳號連陳建仁都能攻擊的時候，你就知道這些人為了達到目的，已經完全沒有是非了。陳建仁的等級，就是他早已不需要答應任何人間的請求，除非他想。」

消息曝光後，引發網友熱議，不少人留言聲援陳建仁，有人表示「他的成就放在全世界，想去哪裡都可以，雖然他不會去理會那些雜音，但那些人真的太惡毒了……」，也有人稱讚「他是最了不起的前副總統，而且又帥又溫暖」。

陳建仁現為中央研究院基因體研究中心特聘研究員，研究專長涵蓋流行病學、人類遺傳學、公共衛生與預防醫學，是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究專家。他在B型肝炎與肝癌研究上的成果，也成為國際臨床指引，對世界公共衛生發展有卓越貢獻。





