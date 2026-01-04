陳建仁出任中研院長！沈政男曝1窘境酸「綠營沒人了」：當官是會成癮的

中央研究院（中研院）院長廖俊智任期將於2026年6月20日屆滿，接任人選受到高度關注，總統府前（2）日公布總統令，特任前副總統陳建仁為中研究第13任院長，任期自2026年6月21日至2031年6月20日止。精神科醫師沈政男揶揄，不難看出在綠營主政之下「已經沒人了」。

沈政男透過臉書表示，陳建仁擊敗政論名家朱敬一、物理學家周美吟，成為下一任中研院院長，顯示綠營在物色職位人選時，仍以政治考量為優先，導致檯面上看來看去，依舊是同一群人。

回顧了陳建仁擔任過副總統、行政院長的履歷，沈政男指出，如果陳建仁真的對中研院的建設有想法，早在之前就可以有具體作為，而不是現在來當中研院長，不讓行政管理的新人出頭，讓別人來為中研院的未來貢獻新點子。

「我就說，台灣在綠營主政之下，就好像沒人了嘛」，沈政男直言，除了陳建仁之外，前行政院長蘇貞昌也幾乎什麼公職都當過，監察院長陳菊更是匪夷所思，生病請假了一年，總統賴清德卻仍不同意其辭職。

前副總統陳建仁將於2026年6月21日出任中研院院長。（資料照，顏麟宇攝）

隨後沈政男將話題帶回中研院，沈政男分析，中研院的問題在於，一年預算超過140億，卻不見相應數量、規模的研究結果。至於誰適合來改革？沈政男直言，其實三位候選人當中，身為經濟學家的朱敬一就相當適合，畢竟中研院已經好久沒有出現人文社科的院長；另外周美吟同樣出色，國際名聲、學術成就也不下於陳建仁。

沈政男感慨，反觀陳建仁的專長是流行病學，別說人文部門，對數理、自然科學組能有多少涉獵，是一大問號，雖然陳建仁有人脈與資源的優勢，但堂堂中研院，本就不該受限於那一套靠關係搶資源的邏輯。

「可見當官是會成癮的」，沈政男總結，顯見綠營在物色任何職位人選的時候，即使是學術單位，也是政治考量優先，以至於陳建仁這樣一個履歷豐富的人，仍對一個學術單位首長職位興致盎然，也形成了一個現狀，那就是「檯面上看來看去，就是他們這一幫人」。

