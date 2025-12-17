陳建仁可望掌中研院 陷政學旋轉門與高薪爭議 李來希酸「臉皮要夠厚」

中研院院長廖俊智將於2026年6月卸任，中研院評議會已選出下一任院長的前3名候選人，將函報總統府，由賴清德總統遴選並任命，據傳前副總統陳建仁排序首位。賴清德總統（左）17日出席「台灣領航，消除C肝－提前達標」國際記者會，與前副總統陳建仁（右）同台一同進行啟動儀式。（黃世麒攝）

前副總統陳建仁被看好將出任中研院院長，但他長年遊走政學兩界，過去曾自中研院特聘研究員身分借調出任閣揆，卸任後再回任特聘研究員，月薪最高可達49萬元。「反年改大將」全國公務人員協會前理事長李來希直言：「院長是政務官，只要沒有違法亂紀， 總統願意用就用了，不過敢當也是要臉皮要夠厚！」

中研院已於13日完成第13任院長遴選，據中研院內人士透露，當日排好的院長人選順序，就是陳建仁位於首位，緊接在後的依序為中研院副院長周美吟與中研院院士朱敬一。

熟悉綠營的人士也說，陳建仁雖被視為英系大將，但圈選院長慣例是尊重名次，也就是總統一定直接圈選第一順位人選，因此若遴選委員會推舉陳建仁名列第一，賴清德順勢圈選已成定局。

不過，陳建仁踏入政壇以來，職務引發不少爭議，其中最受矚目的莫過於2023年初，自中研院特聘研究員的高薪職位，借調出任行政院長。依照中研院於2006年通過的組織規程，具諾貝爾獎級學者資格者可聘為特聘研究員，任期不受年齡限制，薪資優渥，被外界形容為「李遠哲自肥條款」。特聘研究員共分為0至8級，月薪介於13萬至49萬元之間，退休俸與一般研究員相同，但待遇明顯高於其他學術人員。

賴政府上任時，中研院院長廖俊智也證實，陳建仁在當時卸任閣揆後，將回到中研院繼續擔任特聘研究員。這代表陳建仁現在還持續在領特聘研究員的薪水。

李來希表示，特聘研究員由前中研院長李遠哲提出，他當了10年中研院長，但因為不是公務員，不能領公務員退休金，只能領退職酬勞金，因此才創造特聘研究員的制度，「沒有任期限制，可以一再聘，聘到往生。」既然有這麼優渥的條件，陳建仁理所當然延續李遠哲作法，「成為李遠哲2.0 ，一個接一個。」

「這種聘法實在好像是國家的奇葩，沒他不行」，李來希反問，陳建仁除了月領將近50萬的薪水，一定還有其他收入，至少接研究計畫的經費等等，「請問他到底做出什麼貢獻」，能夠獲得這麼多位高權重的職位？

