陳建仁將出任中研院新院長 研究人員：別過度重理工輕人文

總統府今天發布總統令，特任前副總統陳建仁為中央研究院第十三任院長。圖／聯合報系資料照片

總統府今天發布總統令，特任前副總統陳建仁為中央研究院第十三任院長。中研院院士及研究人員表示，希望新院長持續重視基礎研究時，也與國內相關單位合作互補，但也應避免過度重理工輕人文。

總統府今天發布總統令，特任前副總統陳建仁為中央研究院第十三任院長。圖／聯合報系資料照片

中研院院士梁賡義與陳建仁同屬公衛領域，彼此熟識，指陳建仁即使在從事行政職時，也一直關注學術。他期待陳建仁身為中研院新院長，能扮演總統府最高科學顧問角色，引領台灣科研更上一層樓的發展，尤其強調基礎研究的重要性及充足經費的維護。

廣告 廣告

從公衛角度，曾任國家衛生研究院院長的梁賡義也期待中研院未來與國衛院有更多互動，彼此互補加乘。

他舉例，兩院在新冠疫情時都有發展疫苗，可惜並未建立互動機制；兩院也都有建立人體生物資料庫，只是一個是社區研究，一個以醫院為主。他期待兩院能彼此合作，比如一同研發新興感染疫苗及藥物，強化新興感染症緊急應變能力，也整合人體生物資料庫，提升國內生醫研究及產業界更充沛的能量，與國際接軌。

中研院院士陳力俊則說，陳建仁屬於沉穩型，希望能更有開創性。他說中研院目前已發展到一定程度，若能再為國家多做一些貢獻很重要，希望陳建仁不只在學術上產生引領作用，對社會不論從觀念或行為方面，也能產生比較深刻長遠的影響。

近年中研院常被指較不重視人文社科，陳力俊指出，在AI時代，人文價值確實更顯重要，建議陳建仁將人文社科列為重點之一，多花心力在上面。

一位人文社科組研究人員表示，人文社科經費長年只是理工及生命科學的零頭，前者常只有幾十萬元，後者動輒拿上億，雖然兩者狀況確實不同，還是希望新院長多支持人文。何況陳建仁當過中研院副院長，早就了解中研院生態，又當過副總統，應該深知人文對台灣的重要性。

該研究人員舉例，像歷史悠久、跨所整合的明清研究推動委員會，在國際聲譽卓著，近來預算卻被砍一半，變成各所得各自籌經費。他認為，陳建仁若以院長格局，應能了解這類跨所跨科甚至跨國大型計畫重要性，期待陳建仁對這類長年計畫更予支持，由院方實質編列預算。

該研究人員也說，陳建仁也不妨思考如何在南院落實人文社科的永續發展，例如不再像目前只有實驗型計畫，而是該建立實體中心，如此才能聘到國內外優秀人才，並與南部各校交流。

他也期待，陳建仁能尊重各所發展，定期和各所員工交流，傾聽大家聲音。例如近來數理及生命科學組不少女性成員就指出，數理及生命科學組多所所長幾乎都是男性，女性主管偏少。

中研院士陳培哲則對新院長「沒有期許」。他說學術界原本應是在媒體外制衡政府很重要的力量，應該監督政府，但這次中研院之前提出的三位新院長候選人，都是政治性格而非學術性格，沒法扮演學者理應監督政府的角色。

「這已違背中研院一開始的獨立精神。」陳培哲說，早期中研院院長如胡適敢於嗆總統，但近年的中研院院長早就不敢對總統怎樣。他惋惜中研院院長應有的知識分子風骨已多年不存，再度呼籲各界應積極討論中研院存廢，釐清這機構對當代社會究竟還有否貢獻。

【看原文連結】

更多udn報導

曹西平遺產乾兒子能全領？律師：1情況讓手足拿不到

林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 網驚：竟送驗蟑螂品種

瑞士酒吧跨年惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

他曝台人1行為讓外國人反感 網：存在感刷過頭