陳建仁掌中研院合理？精神醫分析候選人資歷：政治考量優先

中研院現任院長廖俊智任期將於今年6月20日屆滿，總統府2日發布總統令，特任前副總統陳建仁為中研院第13任院長。對此，精神科醫師沈政男提及另兩位候選人的資歷，直言綠營在物色任何職位人選，即使是學術單位，也是政治考量優先。

沈政男今（4）日在臉書指出，陳建仁早已當過中研院副院長，也當過國科會主委，入閣最早則是在2003年SARS期間，擔任衛生署長；沈質疑，若陳建仁對於中研院的發展有任何想法，早在他擔任中研院副院長、副總統與行政院長期間，是不是就能提出建議，甚至施行？現在又讓他來當中研院院長，會有新的想法與做法嗎？為什麼不讓行政管理的新人出頭，讓別人來為中研院的未來貢獻新點子？顯見台灣在綠營主政之下，就好像沒人了。

沈政男也提及，在這次3位中研院院長候選人裡，朱敬一是經濟學家，也是政論名家，更對年輕人的通識教育著力甚深，而中研院已經好久沒有出現人文社科的院長，他也當過中研院副院長與國科會主委，相當適合領導中研院；沈說中研院特殊在於，不只有自然科學部門，在早期根本就是以人文部門開創學術名聲，最有名的院長就是蔡元培與胡適，但台灣學術發展，長期重自然科學輕人文社科，已是沉痾，整個國家社會的學術發展早已失去了全人與全文化的目光與深度。

至於另一位人選周美吟，沈政男認為，她也非常適合擔任中研院院長，她是物理學家，也有國際名聲，學術成就不下於陳建仁，更可貴的是女性身分，她在一九八〇畢業於台大物理系，乃該屆唯一女性畢業生，她也當過中研院副院長。

沈政男認為，中研院的科學研究是不是以基礎、先進科學為主，或者是基礎科學的應用？陳建仁是中研院基因體研究中心的特聘研究員，但其專長是流行病學，基因在他的研究裡只是流行病的病因與生物標記其中一環，對於中研院人文與數理組，甚至其他自然科學組，能有多少涉獵，是一大問號；沈強調，中研院需要人脈與資源，陳建仁在這方面是優勢，但這樣的看法與理由，是常軌嗎？堂堂中研院，也需要台灣社會那一套靠關係搶資源的邏輯？

「賴清德總統在圈選的時候，能知道三位候選人的學術背景與中研院需要怎樣的領導者嗎？」沈政男直言，綠營在物色任何職位人選，即使是學術單位，也是政治考量優先。

