中研院現任院長廖俊智任期將於今年6月20日屆滿，總統府2日發布總統令，特任前副總統陳建仁為中研院第13任院長。陳健仁學經歷無庸置疑，但75歲的他，「廉頗老矣，尚能飯否？」令外界質疑。

陳建仁於2022年才應蔡英文總統之邀加入民主進步黨，在此之前陳建仁不論是扁政府時代的衛生署長、國科會主委及小英的副手皆為無黨籍，但在卸下閣揆後他說「行政院長是他人生最後一任公職」。

陳建仁入黨絕非偶然，蔡英文有意讓他競選台北市長，甚至可能成為2024年與賴清德競爭黨內提名的「活棋」，使得賴清德頻頻詢問其「入黨目的」？但經過千迴百轉，陳建仁也始終沒有與賴總統競爭，這怎能不讓賴清德「銘感五內」？

陳建仁他本來是中研院長遴選委員會副召集人（召集人是前院長李遠哲），他的任務是為中研院「尋才」、「覓才」。但忽然之間副召集人成了候選人，在民進黨的世界裡，什麼都不奇怪。

而陳建仁過往也是爭議不斷，在競選副總統期間其擔任國科會主委期間爆論文抄襲，也在2018年南部颱風雨災時全家去金門三天兩夜遊玩，及為高端疫苗背書等事件，若放在藍營主政恐難以脫身。

中研院長只要總統「圈選」即可，但對比之前的管中閔的台大校長又情何以堪？中研院是國家最高學術殿堂，不是「投桃報李」的舞台，而是讓領導人尊敬的「國之重器」。

（作者為金融分析師）