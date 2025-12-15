陳建仁談氣候變遷與永續韌性 肯定虎科大實踐大學社會責任

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】前副總統、中央研究院院士陳建仁15日應國立虎尾科技大學邀請，以「從氣候變遷與永續韌性談大學的社會責任」為題發表演講，從氣候危機、公共衛生到大學治理，深入剖析永續發展的挑戰與行動路徑，並肯定虎科大以2048年達成淨零排放為目標，展現技職大學落實社會責任的決心與行動力。

陳建仁指出，人類已進入「人類世」，工業化與大量使用化石燃料導致全球暖化與極端氣候，環境衝擊往往由弱勢族群承擔。他呼籲發展不能只以GDP為指標，應兼顧公平、健康與環境永續；並強調聯合國永續發展目標（SDGs）已成為全球共通語言，大學在永續技術應用與人才培育上，扮演關鍵角色。

前副總統、中央研究院院士陳建仁談氣候變遷與永續韌性，肯定虎科大實踐大學社會責任。（圖／虎科大提供）

在健康與韌性面向，陳建仁以空氣、水與土壤污染為例，說明氣候變遷對公共衛生的衝擊，並提出「防疫一體（One Health）」觀念，指出人類、動物與環境健康密不可分。他表示，韌性城市須具備承受、調適、回復與轉型能力，除工程建設外，更需要良好的治理與社會信任，才能在災害中維持運作並快速復原。

虎科大校長張信良（右）代表學校感謝中研院院士陳建仁（左）蒞校演講。（圖／虎科大提供）

談及大學的社會責任，陳建仁表示，大學應從校園治理與減碳、教學研究、創新應用及社會參與著手，成為推動社會轉型的重要力量。他特別肯定虎科大設立「永續發展暨社會責任處」為一級單位，推動綠能校園、智慧用電與在地行動計畫。虎科大校長張信良表示，未來將持續深化永續治理，培育具行動力的永續與綠色科技人才，為地方與全球永續發展貢獻心力。