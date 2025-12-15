陳建仁談「韌性城市」：不只工程！更是社會信任考驗

中央研究院院士陳建仁15日前往虎尾科技大學談氣候變遷與永續韌性，肯定虎科大實踐大學社會責任。（張朝欣攝）

前副總統、中央研究院院士陳建仁15日應雲林縣虎尾科技大學邀請，以「從氣候變遷與永續韌性談大學的社會責任」為題演講，從氣候危機、公共衛生、韌性城市到大學治理談永續發展，讚許虎科大是全國首所設置「永續發展暨社會責任處」的一級單位，並以2048年達成淨零排放為目標，展現技職大學實踐社會責任的決心。

陳建仁表示，人類已進入「人類紀」，工業革命後大量燃燒化石燃料，造成全球暖化與極端氣候，自然環境的反撲往往由最弱勢者承擔，形成「冷漠的全球化」。若只用國內生產毛額（GDP）衡量發展，易忽視貧富差距與環境破壞，「我們既浪費糧食，也浪費地球有限的環境容量」，呼籲兼顧公平與永續。

他說，聯合國永續發展目標（SDGs）已成為各國共同語言，從消除貧窮、氣候行動到永續城鄉，都是大學必須面對的議題。「很多永續技術其實已經存在，關鍵在於能不能用在對的地方、幫助對的人。」

在健康面向上，他以空氣、水與土壤汙染為例指出，PM2.5與有毒物質會增加心血管、肺部與神經疾病風險，對兒童與高齡者影響尤深。氣候變遷也讓熱浪、暴雨、洪水與乾旱更加頻繁，世界衛生組織已將氣候變遷視為本世紀最大健康威脅之一。

談到韌性城市，他指出，城市必須同時具備容受、調適、回復與轉型能力，從防洪設施、水資源管理、智慧能源到社區防災組織，都攸關在衝擊中維持運作與快速復原，「韌性不只是工程問題，更是治理與社會信任的考驗」。

回到大學角色，陳建仁表示，大學在永續與氣候韌性上至少肩負4項任務：校園治理與減碳、教學與人才培育、研究與創新、社會參與與地方連結。透過訂定淨零路徑、開設相關課程、推動大學社會責任實踐（USR）與產學合作，大學可以成為社會轉型的關鍵動力。

陳建仁提到，永續發展是共同目標，氣候韌性是世代使命，「大學既是知識殿堂，也是價值與行動的起點」，期許虎科大持續結合科技專業與人文關懷，與地方及國際夥伴合作，為達成聯合國永續發展目標與全球淨零願景貢獻力量。

