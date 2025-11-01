陳建仁赴教廷 探討以科學與原民智慧應對氣候變遷

（中央社記者黃雅詩羅馬31日專電）氣候變遷衝擊全球，教廷邀集各國頂尖科學家、教育家共商對策。前副總統陳建仁應邀參與，他向中央社表示，此次會議盼結合先進科學與原住民傳統智慧，設計融入各年齡層的環境教育，為氣候危機提出解方。

陳建仁今晚接受中央社專訪，談到此次訪問梵蒂岡的行程，包括30日應邀參加在教廷宗座科學院舉行的研討會，主題為「知識禧年：融合科學與原住民知識守護人類共同家園」，以及31日參加教宗良十四世在聖伯多祿廣場接見全球1萬5000位教育工作者的盛會。

陳建仁表示，此次研討會是宗座科學院、宗座社科院與教廷外交部共同舉辦，約有來自各國50位專家出席，最特別的是還邀請來自非洲、南美、大洋洲的原住民，分享祖傳適應環境的方式，希望透過科學與傳統的結合，找出因應環境變遷的更好方式。

陳建仁表示，教廷非常重視環境議題，先教宗方濟各提出關注生態的「願祢受讚頌」通諭，此次研討會延續此精神，期盼藉由強化氣候韌性教育，促進社會轉型與人類整體發展；會中並具體討論，如何將環境課程落實在各學齡與成人教育體系中，讓環保變成生活一部分。

陳建仁舉例，有專家分享，在法國、美國一些學校如何從小學開始落實環境教育課程，會中也實際談到如何編寫教材、師資培育、學生實習等面向，「最重要的是教育課程強調融合科學與原住民本土知識，彼此尊重、互相學習。」

陳建仁表示，研討會還邀請學生到場分享，因為「知識禧年」（Jubilee of Knowledge）精神在於強調青年不只是被動「受教育者」，也是教育主人翁，老師應和學生雙向互動，年輕人能被鼓勵發表自己的思想與看法。

陳建仁另參加教宗31日在梵蒂岡廣場的接見活動，他表示在現場感受到「教宗對年輕人真的很有魅力」，教宗鼓勵年輕人不要讓生活被人工智慧（AI）的冷漠或技術宰制，因為AI雖可為人類文明帶來方便，也可能讓一些學生陷入更加孤立，產生自己不需要他人的錯覺。

陳建仁表示，宗座科學院彙整確認研討會內容後，不僅將發表會議結論，還會提交報告給教宗參考，這些科學知識經過教廷研擬結合天主教教義，未來也有可能成為教宗正式頒布的通諭。（編輯：陳慧萍）1141101