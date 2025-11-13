陳建仁辭院長遴選副召集人 中研院：不影響公平性

（中央社記者吳欣紜台北13日電）中研院正進行新任院長遴選作業，預計12月中提出候選人名單，中研院今天說，前副總統陳建仁已請辭院長遴選委員會副召集人，座談會訊息皆公開，不影響遴選公平性。

中央研究院院長廖俊智任期將於明年6月20日屆滿，中研院院長遴選委員會正進行新任院長遴選，預計12月13日向中研院評議會提出4名候選人，再由評議會選舉候選人3人由總統遴選。

媒體報導，前副總統陳建仁原擔任院長遴選委員會副召集人，但後因獲提名為候選人，已於9月請辭副召集人。

廣告 廣告

立法院教育及文化委員會今天邀請廖俊智進行業務報告及備質詢，國民黨立委柯志恩及萬美玲皆詢問新任院長遴選進度，並詢問陳建仁是否因已經被推薦為院長候選人而於9月請辭副召集人。

第13任院長遴選委員會發言人陳儀莊證實，陳建仁已經請辭，但依法規無法透露候選人有誰。

柯志恩說，陳建仁擔任副召集人時，院長遴選委員會針對院內同仁舉辦2場座談會、想知道同仁對中研院期許，再請候選人做回應，陳建仁顯然是「裁判變成球員」，對其他人來說非常不公平，陳建仁提前知道面試題目，這對其他候選人情何以堪？

柯志恩認為，這是程序問題，如果12月的候選名單中有人是8月就看過所有同仁對中研院的期許，這有違公平性，陳建仁要請辭副召集人應該7月就請辭，而不是近9月底才請辭。

陳儀莊說，目前為止所有訊息都是公開的，所有候選人知道的問題都是一樣。（編輯：李亨山）1141113