陳建仁：中研院長人選應是保密的 另盼朝野溝通化解僵局

陳建仁15日在虎尾科大表示中研院長人選應是保密的，另盼朝野溝通化解僵局。（張朝欣攝）

中央研究院院長廖俊智將於明年6月任期屆滿，外傳3名候選人已出爐，分別為前副總統陳建仁、中研院副院長周美吟、中研院院士朱敬一，陳建仁15日前往雲林縣虎科大演講，強調中研院長的選舉是應該完全保密的，我們不曉得誰是在最後的名單裡面 。針對目前朝野因《財劃法》陷入僵局，則盼雙方好好溝通協調。

陳建仁被問及他是中研院長呼聲最高者，表示中研院長是賴總統做最後決定的，到目前為止我們也不曉得有哪些人選？目前傳出的那些人選都是報紙登的，基本上中研院長的選舉是應該完全保密的，我們不曉得誰是在最後的名單裡面。

廣告 廣告

對於目前行政院與立法院的府院僵局，陳建仁說，一個自由民主法治的國家，就是需要有良性的溝通，朝野如果彼此都能夠為國家的發展愈來愈好，能夠坐下來好好的談，好好的協調，好好的溝通，他相信一個自由民主法治的國家，一定有辦法來解決朝野目前的僵局，這個大家要一起努力。他作為天主教徒，也常常為國家祈禱。

被問及行政院長卓榮泰不副署的作法，陳建仁回答「這個我沒有深度的了解，所以不便回答」。

【看原文連結】