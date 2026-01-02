陳建仁6月出任院長 中研院：對世界公共衛生貢獻卓越
總統府今（2）日發布總統令，特任前副總統陳建仁為中央研究院第十三任院長，任期為2026年6月21日至2031年6月20日止。
現任中央研究院長廖俊智任期將於今年6月屆滿，中研院上月13日召開第25屆評議會第五次會議，並選出序位前三名候選人，依規定函報總統府，呈請總統遴選並任命。據指出，三名人選排序分別為前副總統陳建仁、中研院副院長周美吟與中研院院士朱敬一。
陳建仁從政生涯歷練完整 多次被「借調」
學術界出身的陳建仁，從政生涯歷練完整，擔任過衛生署長、國科會主委等職，於2006年至中研院基因體研究中心任特聘研究員，2015年11月請辭中研院副院長，宣布與民進黨蔡英文搭檔參選中華民國第14任正副總統並當選。
2020年陳建仁自副總統卸任後，回任中研院基因體研究中心特聘研究員，選擇投入學術服務，是首度有副總統轉入公職學術研究，等於主動放棄卸任禮遇金，也是首位放棄卸任禮遇金的副元首。
根據規定卸任副元首享有邀請出席國家大典、每月18萬元禮遇、辦公室經費將近1300萬、醫療保健等，等於少了將近2300萬的費用。
惟2023年1月前總統蔡英文任命陳建仁接任行政院長，再度自中研院借調，直到2024年5月20日，賴清德上台，新舊團隊交接後，陳建仁才再度回到中研院。
中研院：對世界公共衛生貢獻卓越
陳建仁研究專長為為流行病學、人類遺傳學、公共衛生與預防醫學，是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究專家，同時B型肝炎與肝癌的研究成為全球臨床指引，曾任中研院副院長，獲得美國國家科學院院士殊榮。
陳建仁也可能是歷任中研院院長人選中黨政關係最好的，已於2021年前總統蔡英文親自邀請下申請加入民進黨。
中研院表示，陳建仁對世界公共衛生發展貢獻卓著，學術聲譽享譽國際，也長期投入國家公共事務與科技行政工作，致力穩定施政、推動科技創新與公共治理。
