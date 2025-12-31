(陳建宏醫師講骨專欄) 大掃除不是勞動 是對身體的期末考頭

大掃除應留意姿勢與身體狀態，避免讓家務成為關節與肌肉的「期末考」。（陳建宏提供）

農曆新年將近，家家戶戶忙著除舊布新，骨科門診卻也同步迎來一年一度的「週年慶」。每到這個時節，打掃後出現肩頸僵硬、下背疼痛、膝關節不適的患者明顯增加，許多人直覺認為是掃除時太用力。其實更常見的原因是平日長期「積欠運動資本」，典型族群正是只在假日偶爾活動的「週末運動選手」。

從預防醫學的角度來看，大掃除本質上並不是單純的家務，而是一場突如其來的高強度功能性負荷測試。臨床上常可觀察到，久坐族群的深層核心肌群，如腹橫肌與多裂肌因長期缺乏刺激而逐漸萎縮，神經肌肉協調能力也隨之下降。當身體突然面對長時間彎腰、反覆蹲起、搬重物或高舉手臂清潔時，只能啟動各種代償機制硬撐。

彎腰整理時腰椎前屈過度，容易誘發急性腰扭傷，甚至讓潛藏的椎間盤問題浮現；擦拭高窗或天花板時頸椎長時間後仰、肩頸過度出力，可能引發肩頸痠痛、上肢麻木；反覆蹲起卻缺乏股四頭肌與臀肌支撐，負荷自然轉移到膝關節，讓半月板與髕股關節承受過多壓力，疼痛也就隨之而來，甚至影響年節出遊的好心情。

因此，年節常見的肌腱與軟組織傷害並非真的「用力過猛」，而是平日「用得太少」。預防的關鍵不在打掃當天，而是在日常生活中是否持續為身體做準備。建議平時每週安排3～4次、每次20～30分鐘的簡易肌力訓練；或將訓練自然融入生活，例如深蹲、棒式、橋式，甚至躺在床上空踩腳踏車，維持核心與大關節的基本穩定。對於沒有運動習慣的新手，即使是居家運動也建議先諮詢物理治療師或健身教練，確保動作正確，避免運動傷害。

實際打掃時，也別忽略姿勢與工具的幫助：撿物先屈髖屈膝、搬重物時核心收緊並微屈膝；高處清潔使用穩固梯凳，低處必要時使用長柄工具，避免過度低頭或單側施力。若不慎扭傷，應立即採取PRICE原則（保護、休息、冰敷、壓迫、抬高），若出現麻木或無力等症狀則應及早就醫。

預防從姿勢開始，治療不要忘記運動。年節整理不該成為年後全身痠痛的起點，也別把家務責任集中在少數人身上。家，是一起分工、一起共好所組成的地方。

（作者∕台南市陳建宏骨科診所院長陳建宏）