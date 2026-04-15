陳建寧打造「第二個李佳薇」 19歲大馬歌手奪冠出道

劉恩君推出首支單曲〈和光同塵〉。（圖／金牌娛樂/ 無限延伸音樂提供 ）

19歲馬來西亞歌手劉恩君去年參加全馬規模最大的萬人歌唱比賽，再度發揮過人舞台實力，在一路過關斬將下，不負眾望拿下總冠軍寶座，受封為「百冠新聲」的她不僅被大馬媒體讚譽為「繼李佳薇之後有希望在未來站上華語樂壇的一顆新星」，更順利被製作公司簽下而獲得一只經紀約，並推出首支單曲〈和光同塵〉。

劉恩君自六歲開始接觸音樂，最早的音樂啟蒙其實是外婆的歌聲，「我小時候其實是外婆帶大的，她在洗澡及餵我吃飯時都會唱民謠跟老歌給我聽，耳濡目染下，讓我也喜歡上唱歌，還主動跟媽媽說我喜歡唱歌，想學唱歌！」小學時老師就安排她參加學院的觀摩賽，「雖然當時只拿到安慰獎，但我卻喜歡上在舞台上唱歌跳舞給大家看的感覺！」在父母的支持下，開啟了劉恩君征戰各大歌唱比賽擂台的旅程，笑說：「每次參加歌唱比賽都是全家人陪著我一起度過，媽媽更是我的『歌唱小老師』，不但每次上歌唱課都會陪著我，還會幫我記著老師所教的東西然後督促我在家練歌！」

廣告 廣告

除了獲得新東家賞識一舉簽下，新單曲〈和光同塵〉的金曲製作人陳建寧更堪稱是劉恩君歌手生涯的「伯樂」，去年大馬「唱爆舞台」總決賽時擔任評審的他，在比賽時給予劉恩君高度評價，更表示：「在劉恩君身上看到當年李佳薇的歌聲爆發力及潛力，十分看好她未來發展，前途無量！」巧合的是陳建寧正是當年在《華人星光大道》發掘李佳薇的戰隊導師，正可說是「慧眼視音雌」。

陳建寧十分看好劉恩君。（圖／金牌娛樂/ 無限延伸音樂提供 ）

談及這段「伯樂與千里馬」的緣分，劉恩君至今仍覺得像是一場夢，回憶起在《唱爆舞台》總決賽那天，身為首位登場的選手的她在強大壓力下唱完後內心極度忐忑，沒想到當時擔任評審的陳建寧老師竟給出了「絲絲入扣、層次分明」的極高評價，讓她興奮地直呼：「那一刻感覺被偶像認可了，給了我極大的信心！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

氣質美人1／張家姊妹合體妹夫哈林作陪 張嘉和豪門太太低調現身

氣質美人2／大小S有姊不想紅 許維恩逆齡大姊驚呆老外

粿粿、王子認賠百萬！當庭請求「不公開判決」 范姜彥豐痛批：親手破壞我家庭