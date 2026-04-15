陳建寧親造 「李佳薇接班人」 大馬百冠新聲劉恩君強勢出道

劉恩君 (中)攜手陳建寧愛徒小羽(右)對唱〈和光同塵〉。（金牌娛樂／ 無限延伸音樂）

大馬新人劉恩君(Jun Jun)推出首支單曲〈和光同塵〉，年僅19歲的她，去年參加馬來西亞有史以來規模最大的萬人歌唱比賽「唱爆舞台」，一路過關斬將拿下總冠軍，受封為「百冠新聲」，她不僅被大馬媒體讚譽為「繼李佳薇之後有希望在未來站上華語樂壇的一顆新星」，更順利被馬來西亞金牌娛樂製作公司簽下而獲得一只經紀約，為自己開啟音樂之路。

劉恩君自6歲開始接觸音樂，在父母的支持下，征戰各大歌唱比賽，至今奪下超過100座冠軍獎盃，超強的「吸獎」能力堪稱「冠軍收割機」！她笑說：「媽媽更是我的『歌唱小老師』，不但每次上歌唱課都會陪著我，還會幫我記著老師所教的東西然後督促我在家練歌。」

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大馬新人劉恩君推出首支單曲〈和光同塵〉。（金牌娛樂／ 無限延伸音樂）

此次新單曲〈和光同塵〉的金曲製作人陳建寧更堪稱「伯樂」；去年大馬「唱爆舞台」總決賽時擔任評審的他表示：「在劉恩君身上看到當年李佳薇的歌聲爆發力及潛力，十分看好她未來發展，前途無量！」巧合的是陳建寧正是當年在「華人星光大道」節目發掘「鐵肺歌后」李佳薇的戰隊導師。

為此陳建寧在金牌娛樂的邀請下傾全力打造劉恩君個人出道力作〈和光同塵〉，不僅親自填詞譜曲，更來林俊傑及孫燕姿御用編曲Terence Teo、金曲獎最佳混音鍾國泰、周杰倫《太陽之子》專輯母帶後期處理工程師陳陸泰，北京國際首席愛樂樂團等最強音樂團隊聯手跨刀為其作嫁，此外還找來旗下愛徒「武渡羽」小羽與劉恩君共同演繹，讓這首單曲不僅成了劉恩君叩關樂壇的「敲門金磚」，更是送給自己剛滿19 歲的最棒成年禮。

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